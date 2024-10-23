強詞有理：戰略誤判

任期所餘無幾的美國國務卿布林肯，日前在美國媒體發表臨別贈言，無非還是無病呻吟，聲稱中國是唯一能改變當前世界秩序的國家。這大概是其4年任期的總結，也可以說是與中國打了4年交道後的切身感受。這種論調一點也不新鮮，兩年前拜登政府發表國家安全戰略報告已明確指出，「中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖的競爭者，也逐漸擁有經濟、外交、軍事和科技力量來推進這一目標」，還稱「未來10年是美國與中國競爭的決定性10年」。

正是基於這種判斷，從特朗普到拜登，美國政府不斷加緊對華遏制打壓，貿易戰、金融戰、科技戰、輿論戰，無所不用其極，結果呢？美國不但無法阻止中國發展，自己反而陷入前所未有的困境，不得不一邊打壓，一邊要求對話，搞得好像精神分裂似的。布林肯作為遏華政策的主要制訂者和執行者，自然深有體會，他指中國是唯一能改變當前世界秩序的國家，與其說是給中國戴了一頂高帽，不如說是對遏華政策失敗的無奈。

很明顯，美國已經對付不了中國，只能眼睜睜看着競爭對手崛起，但又不願放棄全球霸權，尤其不甘心放棄世界秩序的主導權，以致進退失據，政策混亂不堪。布林肯離任之前還在渲染「中國威脅論」，除了反映個人的矛盾心態，也反映美國精英界的集體焦慮。他們始終不明白物極必反的道理，中國崛起是大勢所趨，也是歷史的必然，並不存在誰取代誰的問題，以「國強必霸」鏡像中國，既是戰略誤判，更是庸人自擾。

正如有評論指出，美國應該認真反思，如何在新的世界秩序中找到自己的合理定位，而不是一味妖魔化中國來掩蓋自身的問題。否則，美國只會在錯誤的道路上愈走愈遠，最終陷入無法自拔的深淵。

沒錯，打壓別人並不能使自己更強大。世界正朝着多極化方向發展，不會因為任何國家的意願而改變，美國企圖通過遏制中國來維持霸權，繼續壟斷全球事務，注定是一廂情願。雖說中國無意稱霸，也無意取代美國，但隨着國際地位和影響力日益提升，參與制訂世界秩序是理所當然的事，豈是美國所能阻擋。華府認為「未來10年是美國與中國競爭的決定性10年」，可見留給他們的時間已經不多，甚至不用10年，現在就可以預知中美競爭的最後結果。