龍吟虎嘯：對火箭軍指示很具體

毛澤東主席領導中國革命與反動派及帝國主義作鬥爭，是反對「唯武器論」的，同時也非常重視研發製造先進強大的武器。反對「唯武器論」基於兩點：一是認為戰爭分為正義和非正義兩種，正義必勝，非正義必敗；二是基於此，決定戰爭勝負的最終因素是「人」，不是「武器」，這是大是大非和世道人心的問題。

面對反動派和帝國主義發動的戰爭，儘管他們有強大的武器，毛澤東主席告訴我們不要怕，要在戰略上藐視敵人，要把他們看成紙老虎。同時，毛澤東還告誡我們，要在戰術上重視敵人，他們掌握強大的武力是真老虎，因此我們要有掌握打死真老虎的傢伙，要有克敵制勝，將其消滅的武器。毛澤東領導中國革命時，打造了天下無敵的陸軍後，又為新中國打造強大的海軍、空軍，研發製造「兩彈一星」和其他先進武器，現在中國有了火箭軍，其先進性和強大威力名列世界前茅，威震敵膽。

最近國家最高領導人視察火箭軍某戰略導彈部隊，要求火箭軍緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境，有針對性加強新裝備、新技能、新戰法訓練，加強典型行動專攻精練、探索創新戰略力量運用樣式和組織模式，把手中武器的戰略功能充分發揮出來，「聚焦準備打仗」，火箭軍要做到「一錘定音」。

時下，解放軍包括火箭軍要緊貼的「作戰任務」，是武統台灣；「作戰對手」是美軍、台軍乃至「國際盟軍」；「作戰環境」不只是台灣海峽，東海、南海、朝鮮半島、西太平洋，凡是有美軍基地和駐軍的地方都會成為戰場。

這樣的作戰任務、作戰對手、作戰環境，解放軍是「大姑娘上轎」——頭一遭。當然，我們是頭一遭，我們的對手也是頭一遭，大家都沒有經驗，都只能反覆兵棋推演，盯住新裝備、新技能、新戰法、探索創新運用樣式和組織模式。從已公開的報道可知，國家領導人視察火箭軍作出的指示非常具體，並不多見。