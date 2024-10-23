元朗古廟燒通頂 建築結構恐全塌

【本報訊】前日傍晚6時許，元朗舊墟長盛街的一級歷史建築大王古廟發生火警，焚燒約一個小後被救熄，期間附近約30名居民疏散，古廟被燒通頂，屋頂損毀塌下。昨晨記者返回現場，發現仍有滅火喉接駁消防栓，多名消防員在場戒備。而古廟大門牌匾被熏黑，廟內一片狼藉，有天花及建築結構倒塌，部分神像焚毀。古廟仍被封閉，以便消防調查起火原因，並檢查古廟其餘結構有否塌下危險，古蹟辦派員到場跟進。

據附近村民楊女士稱，古廟與附近一間當舖「晉源押」均極具歷史意義，不時有旅行團前往遊覽觀光，除了建築物本身屬於古蹟，廟內有很多具有歷史價值的物品，可惜卻付之一炬。事發時，楊女士家人與街坊在附近休息閒聊，察覺古廟有煙冒出遂報案求助，消防撲救期間，廟內傳出「嘭嘭」聲巨響，懷疑是存放的石油氣罐發生爆炸。

疑掛起太多塔香埋禍根 楊女士又指，前晚為「觀音菩薩出家日」，不少善信特意到廟內參拜添香，不排除廟祝離開時有未熄滅的火種導致火警。另有附近善信得悉古廟焚毀後前往了解，並指廟內平日神像擺放整齊、氣氛莊嚴，往時亦受神佛保佑，從未想過會發生如此事故。另外，居於古廟相鄰村屋的祿叔，則指事發時好夢正酣，驚醒後赫見火勢猛烈，驚慌下逃生時不慎跌傷腳部。

此外，有附近原居民指古廟格局四正，設有天井通風，舊時屬村民街坊聚腳耍樂之地，並憶述兒時與玩伴在廟內「拍公仔紙」等，鄉紳鄧佩瓊生前亦不時在廟內外休憩，經過數任廟祝管理，現任廟祝把古廟打理得有聲有色，近年香火愈見鼎盛，惟亦為火劫埋下伏筆，認為廟內各處掛起的塔香數量太多，懷疑是今次失火的原因。