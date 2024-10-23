偷獵未杜絕 港生物多樣性受威脅

【本報訊】新界多個地方發現偷獵者蹤迹，當中部分是沿着山溪捕獵野生動物。嘉道理農場指，本港有針對本地稀有龜類及其他野生動物的偷獵活動，近日有人在大帽山的偷獵位置更非常接近嘉道理農場野生動物的棲息地，農場呼籲市民在遠足時提高警惕，保護香港豐富的生物多樣性。

農場籲拒買野生動物製品 嘉道理農場表示，本港的生物多樣性是香港被低估的寶藏，亦是本港努力重新造林、建立郊野公園和保護區的成果，令本港相較其他都市化的城市充滿獨特性。多年來，本港的動植物一直受到法律和社區行動所保護，但有不法之徒卻視為可以牟利的途徑，農場呼籲市民拒絕購買任何野生動物或野生動物製成的商品，在郊外看到任何可疑活動時通知漁護署。

農場強調，任何人違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元以及監禁10年。根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出、管有或控制受保護野生動物，違者最高可被判罰款10萬元及監禁一年。