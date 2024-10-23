告別首段走塑適應期 食肆仍清膠飲管貨尾

被點名連鎖餃子店 終派紙飲管避紅線 本港首階段「走塑」適應期於前日告終，食肆昨日起只可提供替代餐具，膠餐具從此被淘汰。本報在灣仔及深水埗一帶食肆觀察，發現仍有少數食肆繼續提供膠飲管，有店舖稱已在清貨尾，並於記者查詢時收起膠飲管。早前被環團點名的連鎖餃子店昨日已「全面走塑」，改為提供紙飲管。政府高層則強調，商戶若不遵走塑規定，限於10日內更正，限期後會按法律執法。當局形容走塑過程順暢，會視乎替代產品的供應及價錢等因素，再考慮推展第二階段走塑。

本報記者昨午先後到灣仔、銅鑼灣一帶餐廳，以及深水埗商場美食廣場視察，發現大部分餐廳均符合「走塑」首階段法例要求，沒有提供膠飲管、膠刀、叉、匙等即棄塑膠餐具，少數公司仍有「貨尾」待處理。

店員：未用膠刀無奈棄置 在灣仔一間售賣東南亞食店，有食客仍以膠飲管飲用凍飲。店舖負責人解釋，他們已經逐步轉用紙飲管，只剩餘小量膠飲管未用盡，昨天同事忘記將紙飲管放出來，已經立即更正。他續指，店舖早前已轉用紙餐盒，較其他食店優勝。至於在深水埗西九龍中心美食廣場，記者亦見到多檔仍有膠飲管的身影，有粗有幼及七彩顏色的。

有日式外賣店則已全面淘汰即棄塑膠餐具，店員郭小姐表示，公司提早數個月已開始轉用替代餐具，大部分即棄膠飲管、餐具等已經用光，小量膠刀等則無奈要棄置。至於早前被環團批評走塑步伐最差的連鎖餃子店，其灣仔分店門外昨已改擺放紙飲管、紙漿匙羹，店員稱，已按要求昨日起全面走塑。

港府指首階段走塑過程順暢，社會目前或多或少接受並建立新習慣，不用即棄塑膠，酒店及飲食業界亦已建立「走塑」文化，但理解大眾改變生活習慣需時。現階段社會需要準備下一階段走塑政策，當局會再確保市面上有充足的替代產品，以及可負擔的價錢，才進一步推展第二階段走塑。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在今年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。