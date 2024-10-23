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食環夾斗車自焚 司機跳車逃生

夾斗車起火，火勢猛烈。 夾斗車起火，火勢猛烈。
夾斗車起火，火勢猛烈。
【本報訊】昨日下午近2時，一輛食環署夾斗車，在駛經大埔南運路與太和路交界期間，車上有機件起火冒煙，姓馮（35歲）男司機得悉後，慌忙落車逃生並報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，相信接駁氣喉的催化轉換器短路肇禍，起火原因沒有可疑。
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