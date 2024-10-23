食環夾斗車自焚 司機跳車逃生

【本報訊】昨日下午近2時，一輛食環署夾斗車，在駛經大埔南運路與太和路交界期間，車上有機件起火冒煙，姓馮（35歲）男司機得悉後，慌忙落車逃生並報案求助。

消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，相信接駁氣喉的催化轉換器短路肇禍，起火原因沒有可疑。