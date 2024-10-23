康樂園2晚2宗竊案 內地雙賊落網

前警務處長曾偉雄豪宅也失守 繼前警務處長曾偉雄在大埔康樂園的獨立屋於本周日（20日）遇竊，翌晚同一屋苑另一獨立屋同遭竊賊光顧，期間附近屋苑保安員發現有形迹可疑人士出沒。警員搜捕揭發兩內地漢匿藏電單車車罩，當中一人推跌警員逃走，兩人最後被擒。執法部門經初步調查後，相信二人與本周一晚的獨立屋爆竊案有關，住戶損失約值29萬的名錶，兩內地漢涉嫌「爆竊」、「襲警」等4罪被捕，正調查他們是否與曾偉雄豪宅失竊案有關。

匿藏電單車罩 推跌警員逃捕 本周日深夜11時許，曾偉雄的獨立屋被揭發失竊後，執法部門出動無人機與大批警員在上址附近展開陸空搜索。本周一晚約10時半，執法部門接報，指大埔頭村一村屋外有兩名男子形迹可疑，警員遂於附近一帶進行大規模搜索，發現兩名內地男子藏身於一村屋外的電單車車罩。警員向二人表明身份後，其中一名男子發難逃走，並推跌一名警員導致其左手手指骨折，最後該兩名內地漢被按地制服。兩名疑犯分別31歲及36歲，報稱無業及裝修工人，俱持雙程證來港。

至昨晨近8時，康樂園一獨立屋姓夏（29歲）男住戶報案，指發現屋內一氣窗被破壞，懷疑有賊人入屋爆竊。警員到場調查，夏指本周一晚離家外出時未見異樣，相信賊人趁其家中無人潛入犯案。當晚10時許他回家已見窗戶被撬，惟因身體不適未有即時報案，經初步點算後，證實損失3隻總值29萬的名錶。執法部門初步相信，該兩名內地漢與夏男的獨立屋爆竊案有關，並且懷疑二人嘗試爆竊大埔頭村一村屋單位，其藏身的電單車車罩亦有損毀。警員經進一步調查後，以涉嫌「爆竊」、「企圖爆竊」、「刑事毀壞」及「襲警」罪拘捕二人，他們已被扣查。

料沿山坡而下 撬毀氣窗入屋 警員表示，兩名疑犯何時來港和3隻名錶的去向仍在調查，並調查二人是否與曾偉雄的獨立屋遇竊、又或與其他爆竊案有關，以及他們有否同黨。消息指，夏男的獨立屋靠近山邊，相信竊賊沿山坡而下，於晚飯時間撬毀地下氣窗入屋犯案。該屋與曾偉雄的獨立屋相距約一公里，後者損失飾物、手錶及現金等總值約30萬財物。

另外，本周一傍晚6時許，一名姓李（50歲）婦人，返回屯門青盈路28號滿名山名庭寓所時，發現單位一扇玻璃門損毀，單位內有被搜掠痕迹，由於懷疑遭賊人潛入爆竊，遂慌忙通知保安員報案求助。

警員接報到場，李婦經初步點算後，相信損失約一萬加拿大元現金（約5.6萬港元）、一隻價值約5萬元戒指及一個約值兩萬元的手袋。執法部門經初步調查後，把案件列作「爆竊」，並追緝一名年約40至50歲、案發時穿深色上衣及淺色長褲的男子。