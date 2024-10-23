紅館墮屏 監製稱首用可旋轉LED屏

鄭宇軒

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件昨在區院續審。該演唱會的監製作供時自言，從事演唱會工作多年，第一次用有旋轉效果的LED屏幕。該演唱會的導演則謂，當時不同演出重新展開，要兼顧不同演唱會工作，算是忙碌。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。串謀欺詐控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

演唱會監製林浩源昨接受辯方盤問時稱，在他過往籌辦的演唱會中，試過懸掛LED屏幕並做升降效果，至於是次MIRROR演唱會的旋轉效果，則是第一次。辯方指出，負責舞台搭建工程的人，一般來說學歷不高，林回應道「無深究，應該係」，另同意舞台搭建多採用「師徒制」。

演唱會導演鄭宇軒則供稱，他受林浩源邀請擔任導演，職責包括構思歌單，及跟舞台工程公司溝通。原本演唱會打算用12塊LED屏幕，因吊天器材太重，遂於2022年5月跟藝能等人在會議商討，考慮到6塊雙面屏幕都能顯示出MIRROR的12名成員之臉孔，故初步決定改用6塊屏幕。會議後約一星期，林志華致電給他，說掛6塊屏幕「OK」。

導演憶述事發期間「都忙」 鄭宇軒確認，LED屏幕鋼索組件及操控，都是由協興隆而非藝能負責。鄭接受盤問時稱，事發時段剛踏入後疫情時期，不同演唱會剛剛重新展開，當時他籌備MIRROR演唱會的同時，也有參與其他演唱會。鄭指以他所知，吳凱瑩及林志華在該時期亦有參與其他演唱會。鄭亦同意當時自己「都忙」。案件編號：DCCC 291/2023