旅議會串連跨行業 推14條深度遊路線

【本報訊】香港旅遊業議會昨推出「盛事旅遊Link滿Fun」計劃，串連酒店、餐飲及零售等行業，鼓勵旅行社設計具香港特色主題的深度遊行程。議員則指，訪港旅客有約97%為個人遊的「散客」，將「散客」變成「團客」，「深度遊」產品可發揮更多旅遊效果。有酒店團體則指，不少商場配合政府的「熊貓經濟」推出主題活動，這類特色活動可為香港吸引人氣，業界則可把握機會將「人氣」變為「財氣」。

涵蓋文化歷史等行程 兩人成團 旅議會介紹，目前已在大型電訊商的內地手機平台推出共14條路線，涵蓋美食、文化、歷史、潮流、綠色生態、創意體驗等特色行程，最低可以兩、三人成團。其中，5個參與計劃的商場會安排專人接待旅客、贈送小禮物；酒店業界則會為團客舉行小型歡迎儀式；飲食界提供特色主題團餐等。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，上述特色行程強調旅客體驗，可讓旅客自主消費，「唔買嘢都唔緊要」，希望讓旅客留下好印象。若本港有盛事活動舉行，相關的主題路線亦會配合，例如其中一條主打「串遊酒吧」（bar-hopping）的路線，今天起舉行的「美酒佳餚巡禮」期間加入相關體驗活動，冀能為香港「加分」。

議員姚柏良指，訪港旅客有約97%為個人遊的「散客」，團客少之又少。為了將「散客」變成「團客」，業界一直有合力打造「深度遊」產品，而今次的更是「昇華版串連」，希望讓業界得益，並讓旅客有賓至如歸的感覺。