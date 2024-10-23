簡樸房登記 暫定設5年認證期

【本報訊】當局將以「簡樸房」逐步取締不合標準劏房，房屋局局長何永賢透露，「簡樸房」最快2026年底起展開登記，當局有意簡化登記制度，每次登記後可獲寬限期，暫定成功獲批認證設5年有效認證期，而當局會按個案審批是否延長寬限期。至於執法安排，她指政府會以風險為本、先易後難的方式處理違規個案，例如環境差劣、劏房數量較多的大廈會作優先執法。

何昨日接受傳媒訪問表示，登記制度會採簡化安排，遞交「簡樸房」申請的業主，只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等基本資料，從而鼓勵更多業主盡快登記。寬限期內，業主可以透過測量師及工程師等合資格專業人士糾正及核實，當局取得文件後，就會盡快審批，並以抽查方式派人覆核。而批出的認證期暫定5年有效，被問到會否延長寬限期，她指當局會研究按個案審批，例如考慮是否出現業主不能控制的因素等。

針對拒絕登記私下經營業主 談到執法構思，何指政府估計有兩次重要的執法時間，分別是登記期和寬限期結束，登記期預料最快2026年底或2027年初，政府要針對拒絕接受登記及繼續私下經營劏房的業主。而寬限期結束大概在2028年，將視乎寬限期的時間，當局會對未能妥善糾正的業主作出警告。

「簡樸房」現時設定室內面積標準為8平方米，何解釋如提升至10平方米，會有逾半劏房單位違規，造成市場恐慌。至於外界關注規管劏房有可能推高租金，她就指按政府推算未來有足夠土地和房屋供應滿足現有輪候公屋需求，估計劏房租金大幅攀升的機會不大，甚至有機會下跌。