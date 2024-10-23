秋颱潭美逼港 明或後日掛1號波

【本報訊】秋颱「潭美」逼近本港，天文台指風勢逐漸增強預計本周稍晚時接近本港，屆時將掛1號波。展望未來幾日，天氣將天晴乾燥，早晚溫差頗大，下星期連續幾日將有驟雨。此外，最遲酷熱天氣紀錄再度刷新，昨日下午最高氣溫更上升至攝氏33度左右。

天文台於昨日凌晨3時45分發布的天氣報告表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「潭美」。至昨日中午12時再發出特別天氣提示指，根據當時預測潭美會逐漸增強，並在明日稍後至後日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出1號戒備信號。

周末至下周初料有雨 天文台表示，熱帶氣旋潭美會在今日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近周末時抵達華南。預料高空擾動會在下星期初至中期為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發3號強風信號。

展望未來幾日天氣情況，據天文台預測，本港今日及明日天晴乾燥且早晚顯著較涼，最低氣溫降至攝氏22度左右，日夜溫差頗大。受東北季候風及潭美的共同影響，後日稍後及周六（26日）期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，降雨情況將從周六持續到下星期初時幾日。另外，本港昨日再掛酷熱天氣警告，對上一次是本月19日，最遲酷熱天氣紀錄再度被刷新，昨日下午的溫度上升至約攝氏33度。明日至後日最高氣溫亦將突破30度，而周六起至下周，最高氣溫將下降至攝氏30度以下。