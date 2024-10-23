西貢公路次輪工程 「減磅」4.6億申請

原造價逾32億 智能科技縮2年施工期 西貢公路塞到爆，區內居民不斷催促政府加快改善工程。當局昨提交立法會的文件指出，有關匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程，即西貢公路第二期改善工程提出「減磅」方案，造價預算由原先的32.89億元，降低14%即4.6億元至27.489億元，而建造期亦縮短兩年至6年。有議員不認為是「減磅」，只是以更低的價錢達到同樣效果。

立法會工務小組委員會將於今早討論西貢公路第二期改善工程撥款申請，運輸及物流局提交委員會的投影資料顯示，工程目的是增加容車量以紓緩交通擠塞及接待旅客、提升道路安全、改善道路暢達性、增強應變能力應付突發狀況及改善管道狀況，期望可縮短西貢市至清水灣道車程一半至20分鐘。

當局指工程預算為27.489億元，較去年諮詢立法會交通事務委員會時約32.89億元，「減磅」約4.6億元，下降14%。第二期工程長度為4.6公里，較第一期長接近一倍，預算高10億元。但第二期工程的每公里單位價格為6億元，較第一期低1.4億元，下降19%。

特別護土牆結構 減挖掘回填 至於工程預算費用下降，當局指主要原因是使用更具成本效益的設計方案，例如優化地基及護土牆設計、更廣泛地採用共用壕坑及從西貢公路第一期的施工經驗可提高效率，例如採用較大範圍的臨時交通改道方案及在審批程序中提速提效。當局提供的模擬圖顯示新的「特別護土牆結構」有較少範圍挖掘及回填。

去年有議員指工程建造期長，或變為國際笑話；亦有該區區議員指第二期費用較一期高出近乎雙倍。議員容海恩早前曾與路政署跟進相關工程，她不認為是「減磅」，只是造價成本更便宜，又指政府使用了智能方式縮短建造期，總長度縮至6年較原本的8年短。她指曾有議員認為「貴咗啲」，政府後來以新科技改變設計。

倘闖關成功 最快2031年竣工 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指委員會贊成初步設計，認為相關工程有需要。他稱，與政府當局會面後得知有新方法優化設計令造價更精準，是簡便但效果相同，在節省資金的同時令工程加快。對於原先逾32億元造價，他指是「初步設計」，今次方案是在設計後發現實際造價更低。

若工務小組通過申請後，當局預計若11月財務委員會審批通過，明年採用「承建商前期參與」模式，同時進行詳細設計及前期建造工程，例如建造臨時通道、敷設臨時水管及進行工地及樹木勘測等，2026年將全面開展擴闊道路、斜坡及護土牆等建造工程，2030年完成大網仔路路段，隨後一至兩年完成普通道路段以及西貢公路。