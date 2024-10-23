醫健：健康在您手：社區參與改善健康

有否想過社區參與和健康其實息息相關？世界衞生組織指出，參與社區可以促進身心健康；亦有心理研究指出，參與社區及文化活動甚至有助心理疾病患者控制症狀及改善病情。

鄰里互動提升生活動力 35歲的阿田曾是我們過渡性房屋項目的居民，早年任職飲食業夜班工作，失業後沒有親友可以依靠，最終流落街頭。疫情期間，他更難找回飲食業本行的工作，有感無人可傾訴，亦對如轉行等改變生活現狀感到恐懼，在街頭度過一段處於無業且無家的狀態。

幸而在露宿者服務同事的協助下，他入住了過渡性房屋。進入這個小社區後，他認識了其他家庭，在社工的促成下與這些家庭形成了互助關係。例如阿田幫忙做簡單的家居維修，而家庭則會多煮一些飯菜，讓他能享用健康又美味的「住家飯」。阿田在與鄰里相處的過程變得更開朗。除了多與鄰居傾訴外，也在鄰里的鼓勵下獲得動力，重投職場，找到日間工作。阿田向我們分享，原來與鄰里互動，參與社區，不僅能豐富社交圈，更可改善生活和提升心理健康。

多種方式參與社區 參與社區的方式有很多種，例如多留意社區中心或非政府組織舉辦的興趣班、健康講座和志願服務，也可以在社區設施，比如運動場或圖書館，主動與鄰居交流，建立互助網絡。科技網絡發達，亦可以利用社交媒體關注社區活動的動態，甚至在網上與街坊互動，這些小舉措或許能讓人在忙碌的生活中找到情感支持，甚至提升身心健康。

聖雅各福群會社會房屋計劃主管 黎浩勤

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