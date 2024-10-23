過量撲熱息痛或損肝 籲長者勿日服逾3克
【本報訊】過量服用撲熱息痛，隨時影響肝臟健康。最新一期《香港醫學雜誌》前日發布，有文章指服藥者若過量服用撲熱息痛及用藥時間過長，會威脅肝臟健康，有研究更發現，過去11年本港公立醫院曾發現3,800多宗撲熱息痛中毒病例，強調正常成人的撲熱息痛建議劑量一般為每日不多於4克，以每片為500毫克的藥片計算，即每日不應服多於8片，該文建議65歲以上有肝病或營養不良的長者等敏感患者，每日不應服超過3克撲熱息痛。
文章引用研究指，2011年1月至2022年6月期間，公立醫院共收到3,873宗撲熱息痛中毒病例，團隊撇除未成年、肝功能紊亂及服用撲熱息痛自殘等患者後，集中分析其中76宗個案，當中5名入院前及入院時肝功能正常的患者，在研究期間死亡；9人患急性肝衰竭，一人有輕度肝功能紊亂。
可致急性肝衰竭
研究指，年齡超過80歲、體重低於50公斤、服用超過兩日、每日劑量大於3克，以及營養不良，均是出現死亡或急性肝衰竭的危險因子，其中服用時間過長、劑量過多，以及年長，3個因素與肝衰竭關係最強。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：