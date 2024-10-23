過量撲熱息痛或損肝 籲長者勿日服逾3克

【本報訊】過量服用撲熱息痛，隨時影響肝臟健康。最新一期《香港醫學雜誌》前日發布，有文章指服藥者若過量服用撲熱息痛及用藥時間過長，會威脅肝臟健康，有研究更發現，過去11年本港公立醫院曾發現3,800多宗撲熱息痛中毒病例，強調正常成人的撲熱息痛建議劑量一般為每日不多於4克，以每片為500毫克的藥片計算，即每日不應服多於8片，該文建議65歲以上有肝病或營養不良的長者等敏感患者，每日不應服超過3克撲熱息痛。