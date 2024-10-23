隔離治療白臀長尾猴亡 動植物園迄12猴魂斷

【本報訊】香港動植物公園再有猴子死亡。公園一隻自上周日（13日）起接受隔離治療的白臀長尾猴昨日死亡，漁農自然護理署已進行動物屍體解剖化驗，確定其死因與早前死亡的11隻猴子均涉及類鼻疽伯克氏菌。截至昨日，動植物公園已累計有12隻猴子死亡。

器官疑有類鼻疽病變 康文署指，經各相關部門的解剖、病理學診斷及化驗，並排除其他致病原因後，已確認較早前死亡的11隻猴子感染類鼻疽伯克氏菌，並死於由該菌所引致的敗血病。至於昨日死亡的第12隻猴子，其相關器官組織亦有發現類似病變，而病理學診斷及化驗正進行中。

署方將繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況。現時園內78隻哺乳類動物的健康正常。署方亦繼續為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意自身的身體狀況，而相關工作人員的健康亦正常，同時一直與漁護署及衞生署衞生防護中心保持溝通，並已按照他們的建議，採取合適的防護措施和加強清潔。