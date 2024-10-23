肺炎球菌冬季入侵 9成高危群未齊針

專家：20價疫苗更長效用 倡納入接種 冬季將至，港人除要提防流感、新冠外，亦要小心肺炎球菌可能爆發。香港感染及傳染病醫學會昨預料，本港冬季將出現肺炎球菌感染高峰，其中入侵性肺炎球菌病可引致腦膜炎、菌血症及敗血病等，是去年香港第二主要死因。但調查顯示，逾九成高風險群組尚未完成肺炎球菌疫苗接種工作，呼籲高危人士及長者最少於高峰期前二至4星期接種疫苗。

學會代表、感染及傳染病科專科醫生徐詩駿指出，肺炎球菌可引致多種疾病，較常見的包括中耳炎及肺炎，而侵入性肺炎球菌病更有機會引致腦膜炎、菌血症及敗血病等嚴重病症，甚至導致死亡。衞生防護中心數據顯示，本港肺炎球菌感染高峰期為12月至2月，但本港自放寬「口罩令」後，流感、呼吸道合胞病毒、侵入性肺炎球菌病逐步恢復自疫情前水平。料冬季本港或出現流感、合胞等病毒高峰期，當病人的黏膜被病毒破壞後，就會有機會被細菌入侵，肺炎球菌則屬其中之一。

可致命勿低估嚴重性 香港中文大學健康教育及促進健康中心總監、賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生引用防護中心資料指，肺炎球菌病的高風險情況包括有侵入性肺炎球菌病史、免疫力受損、患慢性病，以及植入人工耳蝸。有關的高危人士，據衞生署定義，要接種兩劑疫苗才算完成肺炎球菌疫苗接種。但有調查就指出，有近六成七高危人士誤以為自己屬「低危」。另一項研究更指出，約11.4%高風險群組只接種過一劑疫苗，有超過九成高危群組未完成疫苗接種。他續指，不少人低估感染肺鏈的嚴重性，而且市民很多時候會忘記上一劑接種的疫苗是哪一款，影響接種順序。

港大醫學院內科學系講座教授孔繁毅則指，肺鏈疫苗有13、15、20及23價，其中23價多塘體疫苗能激活免疫細胞及製造抗體，但該疫苗的免疫系統記憶甚短，一、兩年後或會「免疫失憶」。而20價疫苗則能激活記憶B細胞，免疫反應維持時間更長，亦比13、15價覆蓋更多血清型，而且能夠「一針過」，免卻患者打其他價數疫苗後隔幾年要再補打的情況。他又建議政府將20價疫苗納入「疫苗接種計劃」，提升市民完成肺鏈疫苗接種率。