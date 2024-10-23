逾6成受訪者：啟德方艙交通配套需改善

【本報訊】啟德「方艙」自疫後一直空置，政府提出改建為「青年驛站」旅舍及青年藝術交流空間等配置。有政黨昨公布調查結果，有62.8%受訪者認為該處需改善公共交通配套，又指該處交通班次疏落，最長一小時才有車。調查亦發現85%受訪者期望將該處改建為「交流園」，支持青年發展。

有政黨在本月18至21日以線上和街站方式收集615份意見，發現62.8%受訪者表示要加強交通網絡配套。該黨指現時只有3條巴士線有觀塘、九龍塘及九龍城來往郵輪碼頭；一條專線小巴來往九龍灣及郵輪碼頭，而該處交通班次疏落每隔30至45分鐘才有車，最長需要一小時，又指啟德綠色捷運興建工程需要7至10年才完工，短期內未能解決交通問題，應用情況「刻不容緩」。

對於改建方艙，該黨期望該處可舉辦歌劇、音樂會及嘉年華等活動，但同時又指該處需滿足外地人來港的住宿需要。被問到該如何平衡噪音問題及居住環境，該黨期望承建商考慮居民，有效分配3,000個單位。

該黨又指驛站地方大，可在表演時間及安排上協調，強調本港欠缺表演空間。對於方艙空置多時是否仍然合適作住宿用途，又指該處已有基本生活設施，提升後可用作交流之用，至於由政府還是承建商來做則視乎標書內容。

倡增渡輪接駁對岸服務 當局早前表示假如屯馬綫故障便會將啟德體育園人流引導到鑽石山站，又指巴士難以運載龐大人流。該黨認為一般來說從啟德走到宋皇臺站只需10至20分鐘，但是若果全線故障則應由其他公共交通工具接駁到九龍塘、何文田及黃埔等鄰近車站，同時建議當局考慮增加交通班次及渡輪接駁到對岸的服務。

該黨關注政府即將舉行的人流演練，強調政府有高級官員作統籌協調，重視體育園工程。被問及1,000人演練和實際5萬次的可比性，該黨指雖然演練時只有1,000人，但亦是個好開始，有指過萬人疏散時可能有「不可能預計的情況」。