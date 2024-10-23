延線工程 東涌站往來欣澳周六提早收車

【本報訊】為配合東涌綫延線項目的大型路軌改道工程，港鐵公司宣布，東涌綫東涌站往來欣澳站的列車服務，將於本周六（26日）提前約兩小時結束，來往香港站及欣澳站的列車仍然會維持正常服務，直至正常尾班車時間為止。期間港鐵將安排免費接駁雙層巴士，接載乘客往來東涌站至欣澳站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘，建議乘客及早規劃行程。

供免費接駁巴 車程約20分鐘 港鐵機場鐵路總管呂幹貽表示，團隊正全力推展東涌線延線項目，工程團隊將於本周六晚進行第一次的關鍵道岔安裝工序。由於安裝工序必須連續數小時一氣呵成地進行，故須透過調整服務安排，騰出時間完成整項工序。當晚東涌站往來欣澳站的列車服務會提前約兩小時結束。由東涌站開往香港站的尾班車，將於晚上11時01分開出；由香港站開往東涌站的尾班車，則於晚上11時07分開出。

來往香港站及欣澳站的列車仍然會維持正常服務，直至正常尾班車時間為止。期間港鐵將安排免費接駁雙層巴士，接載乘客往來東涌站至欣澳站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘，呼籲乘客及早規劃行程。另外，若乘客需要由東涌站乘搭接駁巴士，到欣澳站轉乘鐵路往香港站方向，必須於當晚12時18分或之前在東涌站登上接駁巴士，否則有機會未能接駁尾班車往市區。

鑑於天文台估計，熱帶風暴「潭美」有機會於本周六增強為颱風，呂幹貽稱將密切留意天氣情況，並以工作安全為優先考慮，按當日的風速、降雨量等因素，判斷是否適合繼續工程；若原定計劃取消，工程將順延一周，至下周六（11月2日）晚上進行。呂強調會盡早透過車站廣播、MTR Mobile App及媒體等途徑，盡早通知乘客。他又指，東涌綫延線項目將於未來3年分3次進行道岔安裝工序，團隊將審視是次的安裝情況，為未來的安裝工序做好準備。