國泰積極打造新機隊 提升載客量就緒

累計購150架空中巴士 冀明年百個集團航點 國泰航空正打造新機隊，昨日舉行了訂講150架空中巴士客機的慶祝典禮，該公司行政總裁林紹波致詞時表示，為配合香港機場三跑系統即將啟用，未來7年將投資超過1,000億元，大部分會用作投資機隊，相關飛機會於未來數年陸續交付。國泰另公布，今年首9個月載客量升逾28%至1,655.4萬人次，連同香港快運合計載客量突破2,000萬人次，合共接載逾2,100萬位乘客。國泰又預計，今年聖誕檔期的客運量會較去年同期進一步改善。

林紹波表示，香港機場三跑系統即將啟用，未來7年，公司將投資超過1,000億元，以維持本港國際航空樞紐地位，資金大部分將用作投資機隊，至今已累計訂購150架新一代飛機，包括在2026年接收A321neo及A320neo窄體客機；在2027年接收A350貨機，以擴大貨運團隊，以及在2028年接收A330客機新機型。

林續指，機隊以外，國泰亦會增加對客艙產品、機場貴賓室等方面的投資，包括於上周推出經升級改造的波音777-300ER客機，加入全新的商務客艙及高級經濟客艙。國泰明年將在北京及紐約甘迺迪機場推出全新的貴賓室，香港機場的貴賓室亦將於2026年以全新面貌示人。他提到，今年國泰和香港快運將新增15個航點，其中國泰佔6個，快運佔9個，期望集團明年進一步將航點增加至100個。

偕快運首9個月載客量破2100萬 此外，國泰昨公布今年9月份客、貨運量數據。國泰9月份載客181.69萬人次，按年增加17.8%。乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%。今年首9個月，載客人次較去年同期增加28.4%至1,655.37萬人次，連同快運合計載客量突破2,000萬人次，達到逾2,100萬人次。9月份同時運載13.3萬公噸貨物，按年增加10.9%。今年首9個月，載貨量較去年同期增加9.9%至110.35萬公噸。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩對今年聖誕假期的客運量保持樂觀，預期較去年同期更佳。集團未來數月將增加更多航班和航線，以滿足外遊需求的增長。貨運方面，劉預期在傳統的旺季需求會飆升，尤其受惠於來自內地、東南亞和印度的電子商貿、高科技和電子產品，以及從西南太平洋和美洲地區運來的鮮貨。