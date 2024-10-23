當局：技工專才需限時內取得牌照

【本報訊】新一份《施政報告》提出在現有的「一般就業政策」及「輸入內地人才」計劃下，新增渠道吸納技術工種專才，目標是35歲以下人才，初步計劃未來3年共設一萬個配額。勞工及福利局預計到2028年，本港將欠缺6萬名技工，保守計算3年內提供一萬個配額，經訓練後留港工作的非本地學生，需要從事特定工種及於指定時段內取得牌照。

勞工及福利局局長孫玉菡昨接受電台訪問時表示，本港技術工種的薪酬不錯，發展機會多，即使一些香港人現時不在港，都希望他們會考慮回來香港工作。他又說透過「高才通」計劃申請來港的人士，有從事不同工種，並非只有從事保險，金融類別的工作較多，創新科技等類別的工作都有。

指外勞「永遠唔會做香港人」

被問及技工專才到港的誘因，他則以職業培訓為例，指去年職業訓練局開放課程予非港人報名，形容「申請好踴躍」，反映技工到港發展多因本港提供較多機遇。他又指職訓後留港工作的非本地學生需從事特定工種，輸入的技工亦需在限定時間內取得牌照，但細則仍未敲定。他強調人才計劃輸入的技工，都是政府認為會有長期需求、需要取得牌照的工種，希望他們「做夠30年」，而輸入的外勞則「永遠唔會做香港人」。