東呼即應：行人衝紅燈過路 2交通警視若無睹

【本報訊】網上流傳一段行車紀錄儀影片，一名行人在紅公仔燈亮着時，仍「盲舂舂」衝出馬路，豈料遇到兩名交通警員，結果沒有開出「牛肉乾」便離開，相信當時兩名警員正趕着辦案，故沒有時間開罰單，網民形容這名鹵莽行人「執番身彩」。

說到「振興經濟」，不少人都批評未見《施政報告》有何好計策，但若要「充實庫房」，馬路上如此多司機和行人違反交通規則，光是收告票錢也能「收到手軟」。網上最近熱傳一段行車紀錄儀影片，只見有行人於明明是紅燈時，仍然胡亂衝出馬路，豈料碰巧遇上兩名騎着電單車駛過的警員，但兩名人員只是略停了一停，便繼續向前駛走。

亂過路隨時命都冇 到底為甚麼這名鹵莽的行人會被放過呢？有網友留意到，片中警員的電單車當時正閃着燈，估計當時正要執行任務，沒有空與該名行人算帳，也算是走運了。有網友便很絕妙地用一首經典國語歌歌詞來形容：「是我給你自由 過了火」，亂過馬路收告票事小，隨時丟掉性命事大，這種運真的不走也罷。