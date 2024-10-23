9月消費物價指數按年升2.2%

【本報訊】本港9月整體消費物價指數（CPI）按年上升2.2%，較8月份升幅低。剔除所有政府的一次性紓困措施影響，基本通脹率為0.9%，亦較8月份的1.2%為低。以項目分類，期內煙酒價格飆升21.4%，電力、燃氣及水的價格升6.5%，政府料通脹在短期內應會維持輕微。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的3個月，平均每月升幅為0.4%，而截至今年8月止的3個月，相應升幅為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為0.1%及0.2%。

煙酒升幅最多 飆逾兩成 在各類綜合消費物價指數組成的項目中，煙酒上升最多，有21.4%，其他包括電力、燃氣及水上升6.5%、住屋上升3.3%、雜項服務上升2.0%、外出用膳及外賣上升1.8%、雜項物品上升1.2%及交通上升1%。錄得按年跌幅的類別為衣履，按年下跌1.6%，基本食品則下跌0.4%，而耐用物品則下跌0.4%。

以今年首9個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%。政府表示，9月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。食品價格的按年升幅放緩，而能源相關項目價格的跌幅收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控，料通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟續增長或會為本地成本帶來一些溫和上升壓力，而外圍價格壓力應會進一步緩和。