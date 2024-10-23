救市見真章 競投少人搶 維園年宵天價快餐檔絕響

當年82萬成交 如今13萬有找 新春年宵市場是港人慶新春的必遊之地，但食物環境衞生署昨日起分批推出395個2025年維多利亞公園年宵市場攤位供競投，卻錄得近20年未見的慘淡行情，最接近銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位C檔及D檔，經多口叫價後僅以18萬及18.2萬元成交，比去年最高成交價22萬低大約兩成；另外兩個位於天后出入口的快餐攤位A檔及B檔，更只能以底價120,470元成交。其餘60個濕貨攤位的成交價由數千到近5萬元不等，不少均以底價成交。快餐攤位的成交價創自2008年金融海嘯以來最差！不少檔主均看淡年宵銷情，表現保守。食環署則稱，會就日後訂定底價及相關情況作檢視。

創2008年金融海嘯以來最差 昨日維園年宵競投大吹淡風後，本報翻查過去十多年的競投表現，發現快餐檔位的最高成交價十多年來未見低於20萬元，即使是2020年，快餐檔位的最高競投價仍有20.2萬元。而2017年同類檔位更拍出82萬元高價，高價還包括2016年的63萬元，及2015年的57萬元。上溯至2008年金融海嘯後，2009年維園年宵的快餐檔位於競投時，亦錄得35萬元高價，較2025年的造價幾乎高出近倍。

對比疫情前數據，2019年維園年宵快餐攤位的最高成交價為52萬元，較2025年的18.2萬元相差約33萬多元。

昨日維園年宵市場攤位的競投氣氛並不熾熱，亦未見往年的追價及競價情況。有業者坦言，昨日氣氛不佳，估計與「搵食難」有關，很多同行都沒有到場。

檔主態度保守 料生意遜去年 以最高18.2萬元投得快餐攤檔的檔主吳先生出價較去年減少，他去年出價20萬元投得此攤位，將會售賣魷魚、牛粒、雞軟骨等港式小食為主。他表示，今年的競爭較細，「以往多啲，10幾個人投，今年都係一兩個。價錢亦平好多」問及對年宵市場的評估，他認為生意或會較往年少，但市民除非回內地探親、離港，否則都會到年宵市場轉一轉，估計：「會搵少啲，都仲有得做。」

另一名競投了快餐檔位的陳先生亦態度保守：「今年市道差，都危險的，所以沒有人來競爭。」他擔心若人流不理想，電費貴、人工貴便會形成壓力。

濕貨攤位方面，去年在維園年宵市場投了約10個檔位的「蘭花大王」楊小龍亦有到場，他同樣態度審慎：「現時經濟差」、「今年（攤位的）中間位也是一、兩萬元」。他又指，去年年宵到展期尾聲，不少檔位仍有很多存貨，有人虧本：「虧本的今年應該不會來投。」

食環署：將檢視日後底價情況 食環署高級總監（行動）許素卿表示，成交價反映市場的現況，除了底價外，亦有高於底價的攤位投標價，將再檢視日後底價情況。今次是「走塑」後第一次年宵，食環署指會與環保署合作，會與快餐攤位宣傳講解「走塑」情況。

維多利亞公園年宵市場共設395個年宵攤位，包括175個濕貨攤位、216個乾貨攤位及4個熟食攤位，昨日至周四在荔枝角政府合署二樓禮堂進行公開競投，競投分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時至競投結束為止。濕貨攤位的底價為6,530元，而乾貨攤位的底價分別為8,540及12,810元。

不少行年宵市場的市民會在快餐檔位歎美食。 快餐檔位的競投情況較往年保守。 維園年宵攤位快餐檔歷年最高競投價一覽