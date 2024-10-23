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救市見真章 競投少人搶 維園年宵天價快餐檔絕響

維園快餐檔位向來是年宵市場的兵家必爭之地，但今年最高競投價低至18.2萬元，比去年22萬低大約兩成。 維園快餐檔位向來是年宵市場的兵家必爭之地，但今年最高競投價低至18.2萬元，比去年22萬低大約兩成。
維園快餐檔位向來是年宵市場的兵家必爭之地，但今年最高競投價低至18.2萬元，比去年22萬低大約兩成。
當年82萬成交 如今13萬有找
新春年宵市場是港人慶新春的必遊之地，但食物環境衞生署昨日起分批推出395個2025年維多利亞公園年宵市場攤位供競投，卻錄得近20年未見的慘淡行情，最接近銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位C檔及D檔，經多口叫價後僅以18萬及18.2萬元成交，比去年最高成交價22萬低大約兩成；另外兩個位於天后出入口的快餐攤位A檔及B檔，更只能以底價120,470元成交。其餘60個濕貨攤位的成交價由數千到近5萬元不等，不少均以底價成交。快餐攤位的成交價創自2008年金融海嘯以來最差！不少檔主均看淡年宵銷情，表現保守。食環署則稱，會就日後訂定底價及相關情況作檢視。
創2008年金融海嘯以來最差
昨日維園年宵競投大吹淡風後，本報翻查過去十多年的競投表現，發現快餐檔位的最高成交價十多年來未見低於20萬元，即使是2020年，快餐檔位的最高競投價仍有20.2萬元。而2017年同類檔位更拍出82萬元高價，高價還包括2016年的63萬元，及2015年的57萬元。上溯至2008年金融海嘯後，2009年維園年宵的快餐檔位於競投時，亦錄得35萬元高價，較2025年的造價幾乎高出近倍。
對比疫情前數據，2019年維園年宵快餐攤位的最高成交價為52萬元，較2025年的18.2萬元相差約33萬多元。
昨日維園年宵市場攤位的競投氣氛並不熾熱，亦未見往年的追價及競價情況。有業者坦言，昨日氣氛不佳，估計與「搵食難」有關，很多同行都沒有到場。
檔主態度保守 料生意遜去年
以最高18.2萬元投得快餐攤檔的檔主吳先生出價較去年減少，他去年出價20萬元投得此攤位，將會售賣魷魚、牛粒、雞軟骨等港式小食為主。他表示，今年的競爭較細，「以往多啲，10幾個人投，今年都係一兩個。價錢亦平好多」問及對年宵市場的評估，他認為生意或會較往年少，但市民除非回內地探親、離港，否則都會到年宵市場轉一轉，估計：「會搵少啲，都仲有得做。」
另一名競投了快餐檔位的陳先生亦態度保守：「今年市道差，都危險的，所以沒有人來競爭。」他擔心若人流不理想，電費貴、人工貴便會形成壓力。
濕貨攤位方面，去年在維園年宵市場投了約10個檔位的「蘭花大王」楊小龍亦有到場，他同樣態度審慎：「現時經濟差」、「今年（攤位的）中間位也是一、兩萬元」。他又指，去年年宵到展期尾聲，不少檔位仍有很多存貨，有人虧本：「虧本的今年應該不會來投。」
食環署：將檢視日後底價情況
食環署高級總監（行動）許素卿表示，成交價反映市場的現況，除了底價外，亦有高於底價的攤位投標價，將再檢視日後底價情況。今次是「走塑」後第一次年宵，食環署指會與環保署合作，會與快餐攤位宣傳講解「走塑」情況。
維多利亞公園年宵市場共設395個年宵攤位，包括175個濕貨攤位、216個乾貨攤位及4個熟食攤位，昨日至周四在荔枝角政府合署二樓禮堂進行公開競投，競投分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時至競投結束為止。濕貨攤位的底價為6,530元，而乾貨攤位的底價分別為8,540及12,810元。
不少行年宵市場的市民會在快餐檔位歎美食。不少行年宵市場的市民會在快餐檔位歎美食。
不少行年宵市場的市民會在快餐檔位歎美食。
快餐檔位的競投情況較往年保守。快餐檔位的競投情況較往年保守。
快餐檔位的競投情況較往年保守。
維園年宵攤位快餐檔歷年最高競投價一覽維園年宵攤位快餐檔歷年最高競投價一覽
維園年宵攤位快餐檔歷年最高競投價一覽
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