康體設施一味拖 全民運動大隻講

曾幾何時，「香港速度」是高效廉能的代名詞，可惜隨着20世紀80年代，深圳蛇口工業區率先提出「時間就是金錢，效率就是生命」這個口號，「香港速度」已隨風而逝，兼且變得拖拖拉拉，廢時失事的丟人現眼！見微知著，香港啟德郵輪碼頭啟用逾10年，無奈至今仍然十室九空，7、8月郵輪抵達新加坡的數目比香港多，高官竟然推搪5至8月屬於風季，故未必會安排郵輪來港云云！真係點到你唔服？

說回體育及康樂設施不足，外界批評體育及康樂設施供不應求下，衍生不少問題，青春期的學生哥想訂場地打羽毛球降降火，發洩精力認真不容易！更令「炒場黨」猖獗，難以遏止。政府於2017年推出「體育及康樂設施5年計劃」，計劃動用200億元，未來5年展開26個工程項目，增加和改善地區康體設施，推行全民運動。

有關計劃令人鼓舞。然而，距今7年，26個項目中有近一半仍未完成，當中8個仍在施工階段，4個還在規劃中，動工無期，其中屯門第16區運動場及休憩用地，由提出建議至今拖足16年。人生易老，青春難延，等了16年仍是一片黃沙衰草，一個青少年都變成中年人，或許已成家立室，出來社會工作，運動場即使建成，試問還有熱情去做運動嗎？當然，希望在明天，或者可以拖住個仔或女去休憩場瀡滑梯！

「5年計劃」的26個項目中，21項已獲立法會批准撥款，涵蓋的設施包括暖水游泳池、足球場、網球場、籃球場等，共涉及約135億元，其中13項已開放或局部開放予公眾使用。在4項規劃中的項目，屯門第16區運動場及休憩用地，建議早於2008年提出，原擬定2024年動工，但至今仍沒有日期，構思中的運動場會包括一個標準11人足球場，亦設有停車位和休憩設施。

當局的文件交代項目「膠着」的原因，由於與屯門南鐵路延伸有關的土地使用的不確定性，項目於2019年5月被擱置。其後行政會議於翌年確認項目不會受到屯門南鐵路延伸的影響後，項目的準備工作得以重新啟動，而規劃概念在2020年獲屯門區議會支持，及後又因應地區需求，部門建議於停車場採用自動泊車系統，以提供額外約100個私家車泊車位。除泊位多番爭拗延誤外，另外3個動工無期的項目，包括大埔第33區足球暨欖球場、重建元朗東頭工業區遊樂場及屯門第17區休憩用地，當局只根據政府「一地多用」的政策，項目除原有擬建的體育及康樂設施外，需要提供一個公眾停車場，以善用土地資源回應區內的泊車需要，政府會適時按工務工程程序向立法會申請撥款。

從以上種種推遲的項目可見，「膠着」的主因可謂部門的統籌工作過於鬆散，事前的準備工夫欠嚴謹，隨意更改，譬如提供停車場，應該在預知範圍，卻因思慮不周一再拖延，如此蹉跎工序，等再向立法會申請撥款，可謂廢時失事！要知道工程愈拖得久，建築成本必上升而變得愈貴，實在浪費公帑。主責其事的高官們應該反躬自省，主動求變抓緊時間，而不是做「思想的巨人，行動的侏儒」！