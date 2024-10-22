笑看天下：靠美國打救 等做炮灰

世界第一軍事強國可是虛有其表？呢，美國政府問責局16日發表報告，指陸軍後勤艦艇保養不善，能隨時執行任務的艦艇比例不足40%，限制陸軍滿足印太戰區任務要求的能力。老朽都唔係好信，事關美國知名軍事網站「世界現代軍艦名錄」2023年發布全球海軍實力排行榜，以指數形式衡量各國海軍實力，美國海軍的實力指數為323.9，現役作戰艦艇總共243艘，高踞榜首；中國緊隨其後，海軍實力指數為319.8，已經達到了美國海軍的98.7%。俄羅斯排名第三，但俄海軍實力已經被中美兩國拉開一定差距。

如今報告顯示，美國陸軍政策要求隨時執行任務艦艇比例為90%，之不過現實情況遠遠不達標。陸軍艦艇數量從2018年減少近一半，截至本年5月由134艘銳減至70艘。報告引述陸軍官員稱，能夠隨時執行任務艦艇偏低，加上水面艦艇艦隊規模較小，阻礙作戰準備和滿足任務要求的能力，艦隊中通常只有不到一半艦艇隨時可用。報告更指出，艦艇老化、供應短缺和零件過少令情況更惡劣。

美國睇嚟真係外強中乾！反之，中國解放軍近期動作頻頻，一直在騷肌肉。今個月14日東部戰區的圍台軍演「聯合利劍-2024B」出齊各大軍兵種，海、陸、空和火箭軍聯手造成合圍之勢，氣勢逼人。講真，若然動真格，台軍恐怕來不及反應已灰飛煙滅！等美艦來打救完全不切實際。美國智庫「捍衞民主基金會」資深研究員辛格頓日前發文指，美國對大陸圍台軍演的反應，僅限於批評，未宣布具體抗衡措施，佢仲呼籲應加速派遣航母艦隊返回太平洋。阿哥，依家老美腦膜炎，缺水呀！能執行任務的艦艇比例不足40%；鼓吹台獨分子如賴清德之流，只能是入網魚，進籠蝦，走唔甩！