橫眉冷看：這個才是大炸彈

今日本文開始，或許該由幾句笑話講起。話說10月14日的「橫眉冷看」，標題是「特朗普對台再拋炸彈」，如今看來，對應文章的內容，用上該題目未免有點浪費，應該留待今天才用。觀乎特朗普最新的言論，這才是對台灣拋出最大的一顆炸彈，足以將台獨分子的美夢炸得粉碎。

日前特朗普接受訪問，說一旦重掌白宮，碰上中國大陸派兵封鎖台灣，他不會出動美軍支援，若然解放軍進入台島，華盛頓政府只會將中國貨的入口關稅，增加至150%至200%。特朗普過去還會虛虛實實、藏頭露尾，不會將底牌揭出，如今則不然，改為直接告訴世人，若然台海出現軍事危機，他不主張美軍介入，這是側面向中國大陸發放出訊息，是否統一台灣，北京大可以自行打算盤，但算式之中，不必將美軍干預所引起的影響計算在內。

即使美國派兵協防台灣，寶島尚且未必守得住，如今特朗普主張美軍袖手旁觀，解放軍就更無後顧之憂，試問台獨分子，今後還有何可恃？

至於特朗普為何在此時改變口風？我估計原因有兩個：第一，大部分美國民眾，不贊成派兵協防台灣，擔心會掀起中美兩國的全面戰爭；第二，特朗普在總統大選的關鍵時期，變相對華發出「友好」訊息，目的是希望北京暗地裏支持自己重掌白宮，即使不支持，起碼不要搞小動作阻撓他。

本欄10月14日只是談及特朗普揚言一旦再當選總統，會要求台灣大增防衞預算，消息本來亦具震撼性，但若跟今日所談的內容相比，那不過是小菜一碟。2020年，特氏競選連任時，台灣民進黨政府曾卯足勁為他搖旗吶喊，如今回想起來，未知他們會作何感想？