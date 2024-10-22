強詞有理：俄朝合力

當烏克蘭總統澤連斯基還在到處推銷其「勝利計劃」時，北韓軍隊已悄然開進俄羅斯。美西方如喪考妣，烏方更是氣急敗壞，要求盟友立即強烈回應。如何回應？北約僱傭兵早就公開進入烏克蘭戰場，此次北韓派出1.2萬名士兵助俄羅斯作戰，雙方只是扯平而已。烏克蘭可以請人助戰，為何俄羅斯不可以？根據俄朝早前簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》，其中一方遭受侵略時另一方需提供軍事援助。烏克蘭軍隊侵入俄羅斯庫爾斯克，等於激活了俄朝相關條約，平壤自然可以將派兵參戰的舉動解釋為履行條約。

實際上，俄羅斯總統普京早就警告過，美西方對烏克蘭提供各種高精度遠程武器包括F16戰機等，用以打擊俄羅斯領土，公然違反在各種國際義務框架內承擔的責任，俄羅斯也不排除與北韓發展軍事合作。現在俄朝軍事合作已經成為事實，美西方又能怎樣？他們一直拿聯合國對朝制裁的決議說事，要求各國嚴格遵守，而自己卻往往凌駕於聯合國決議及各種國際法規之上，典型的雙重標準。

當然，美西方可以進一步制裁俄羅斯和北韓來洩憤，但也只能裝腔作勢，沒有任何實際作用，更嚇唬不了對方，因為俄朝兩國早就免疫了。平壤曾霸氣回應，美國的制裁只會增加朝方力量，不僅促使全國上下更加團結，而且成為加快自主發展的動力。這不是吹牛，而是事實，這些年北韓不斷加大對軍事科技的研發投入，核武和導彈技術日益成熟，已形成自身防禦能力和威懾力，不正是美國各種制裁和軍事威脅逼出來的結果嗎？

此次北韓軍隊走出國門開進俄羅斯，恰恰展現出無比自信，一來力挺盟友俄羅斯，二來向美韓示警。朝鮮半島局勢持續緊張，最近更是陡然升溫，在美韓虎視眈眈之下，北韓絲毫沒有退縮，而是強硬以對。炸斷連接南韓的道路和鐵路、下令前線8個炮兵旅進入隨時準備射擊狀態、號召140萬青年入伍、派出1.2萬士兵入俄羅斯參戰，這套連環拳打下來，任何對手都不敢輕舉妄動。

由此可見，金正恩確實有勇有謀，該出手就出手，一點不含糊。放眼全世界，也只有他敢公開在軍事上支持俄羅斯，既提供武器，更派兵助陣，單是這種勇氣就不由你不服。反觀南韓總統尹錫悅毫無骨氣，除了向美日獻媚，可謂一無是處。