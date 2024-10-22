誘劫兩嫖客 援交少女判入更生中心

【本報訊】兩名嫖客於2022年12月跟援交少女到尖沙咀一酒店「開房尋歡」，期間遭數名男子入房搶劫。其中一名男疑犯於事後被捕時疑逃走終墮樓不治。涉案援交少女、一名落手搶劫男子及一名涉嫌處理劫款男子，早前承認串謀勒索、搶劫及洗黑錢等罪，押後至昨在西九龍法院（暫代區院）判刑。區院暫委法官陳慧敏認為本案牽涉相當程度的計劃和鋪排，串謀者各司其職，目的是盡量榨取事主金錢，最終判少女入更生中心，餘下兩人入獄39個月及13個月。

2同黨分別囚39月及13月 3名被告為案發時16歲的陳映彤（女）、21歲莊浩軒及32歲黃祺盛。陳映彤承認兩項串謀勒索罪，莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊共3罪，黃祺盛承認3項洗黑錢罪。法官指，陳只從賣淫中獲利，但倘若沒有她，勒索根本不會成功，她扮演極為重要的角色，並明言若非她的年紀，會毫不猶豫地判處她一段相當長時間的監禁。然而，由於她仍然有改過的可能性，判她入更生中心。至於餘下兩人，考慮到認罪及案情，判處莊入獄39個月，黃則入獄13個月。

同意案情指，2022年12月6日，事主Ｘ答應以6,000元換取性服務。他到酒店房間，跟陳映彤性交，期間兩名男子突然進入房間拳打Ｘ，拿走Ｘ的電話及銀包，最後Ｘ向兩男子支付共逾7萬元後，他們才離開。

事主Ｙ方面，同年12月13日，Ｙ以3,000元換取性服務，並到酒店跟陳映彤性交。約一小時後，陳稱哥哥來接她，當Ｙ剛步出房間，莊浩軒及另外3人現身，將Ｙ推回房間內，將他按在地上施襲，奪走Ｙ銀包內的現金2,500元，並要求他支付15萬元「搞掂件事」。事後Ｙ發現銀行帳戶被人設定定期轉帳指示，即每星期轉帳3萬元至黃祺盛的銀行帳戶，Ｙ在事件中合共損失9.25萬元。案件編號：DCCC 941/2023