的哥睇錯網上導航 逆線與解款車相撞

載有大量現金 警員持槍擺陣 中年的士司機昨凌晨因不熟悉道路情況，以網上電子地圖導航行車。豈料的士在葵涌疑入錯路口逆線行駛，與一輛解款車迎頭相撞，的士車頭毀爛不堪，一名男乘客胸部受傷送院，由於解款車上「有餡」，警員在現場持槍戒備。另外，一輛雙層九巴於元朗公路失控擦撞路邊防撞欄，九十後車長沒有受傷，九巴已暫停其駕駛職務，若發現有不當行為將解僱他。

昨日凌晨3時許，一名姓陳（29歲）男子於葵涌貨櫃碼頭路，截乘的士前往牛池灣彩虹邨，惟的士駛至葵涌交匯處近瑪嘉烈醫院對開時，疑逆線與一輛解款車迎頭猛撞。的士車頭嚴重損毀，車頭蓋摺起，陳男報稱胸部受傷，解款車車頭及泵把亦撞至凹陷，車上則無人受傷，陳男被送往瑪嘉烈醫院治理。

由於解款車上載有大量現金，警員持長槍在場戒備。姓黃（53歲）的哥及姓彭（49歲）解款車司機在現場助查。消息指，的哥疑因不熟悉附近道路情況，遂以網上電子地圖導航，詎料入錯路口逆線行駛而與解款車相撞。

九巴自炒掃欄 車長停職 此外，昨晨約10時，一輛雙層九巴沿元朗公路往元朗方向行駛，至近藍地迴旋處對開時，左邊車身意外擦撞路邊防撞欄，掃毀一段約10米長欄杆。姓陳（25歲）車長向公司通報情況，意外原因有待調查。九巴表示，九巴一輛非載客巴士駛至元朗公路近藍地交匯處時發生意外，車長受輕傷送院治理。九巴已即時暫停該名車長的駕駛職務，正在進行全面調查，如發現任何不當駕駛行為，將嚴肅處理並採取紀律行動，不排除作出解僱。

小巴七人車互撼3人送院 與此同時，屯門一輛43C專線小巴，在青山公路青山灣段右轉三聖街時，意外與一輛七人車相撞，七人車失控撞向路邊鐵欄始停下，車頭損毀，鐵欄亦被撞歪。七人車姓盧（42歲）男司機頸痛一度被困，由救援人員協助離開車廂，小巴姓梁（73歲）司機無恙，惟車上兩名姓梁（74歲）及姓陳（50歲）乘客，分別報稱手傷和腳痛，二人與盧男一併送院治療，意外原因待查。