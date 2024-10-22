阿Mo向前僱主索償 明年2‧21再訊

李啟言

【本報訊】男團MIRROR於2022年舉行紅館演唱會期間發生墮屏意外，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，李於目前仍然留醫。李啟言於今年2月透過法律代表入稟，向事故當日的僱主申請僱員補償，區院昨開庭處理修訂傳票申請。被告方沒有代表到庭，法官將案件押後至明年2月21日，讓雙方準備文件、回應和計算涉案金額。據入稟狀指，李於事故後四肢癱瘓，完全喪失工作能力，而此前一年他平均月入為逾7萬元。

原告李啟言，被告是舞館有限公司，被告方昨日並無代表應訊。區院法官羅麗萍指，原告的病假證明書已於今年9月1日屆滿，若有需要可申請延長。法官亦提醒若被告方繼續沒有回應，原告可準備「限時履行命令」申請 ；該命令要求被告方在限時內採取行動，否則會有後果。法官另關注是次事故有否涉及人身傷亡訴訟，申請方表示正索取指示，相關程序未開展，擬待刑事訴訟審結後才有進展。

事發前一年平均月入逾7萬 據入稟狀指，身為舞蹈員的原告於2022年7月28日晚，在紅館「MIRROR.WE.ARE」演唱會表演期間，被一塊墜下的巨型LED屏幕擊中，醫學診斷他四肢癱瘓，完全喪失工作能力。入稟狀續指，原告於事故時27歲，此前一年平均月入約73,720元，由於事故對他造成嚴重致殘傷害，原告人未能即時向被告發送通知。申請人指他受答辯人僱用期間受傷，遂根據《僱員補償條例》要求被告賠償。案件編號：DCEC 338/2024