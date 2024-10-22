紅館墮屏案 憂過重棄同時掛12屏幕

李秀儀

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件昨在區院續審。庭上透露，演唱會原本設計是想掛上12塊LED屏幕，呼應MIRROR 12子，後來因承重及預算問題才改為掛6塊。主辦單位則損失約一億元。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。是次演唱會執行總監、大國文化活動及項目經理吳珮珊供稱，大國文化委託藝能處理負重表及懸掛圖則等事宜，並謂藝能具豐富經驗，必定知道要交齊交足文件。

主辦單位損失億元 吳憶述，藝能於2022年7月18日起搭建舞台，兩日後完成懸掛6塊LED屏幕。7月25日第一場演唱會展開，同月27日有職安建職員找藝能，據她所知，職安健關注的是後台有部分位置或指示不夠光。相關報價方面，吳指，2022年6月21日，藝能向大國文化發報價單，涉及1,096萬元，列明若演唱會在6月19日前取消，大國需向藝能支付一半費用；若搭建後取消，需付九成費用；若成功舉辦一場，則需全額支付。

電訊盈科有限公司助理副總裁李秀儀則稱，有關演唱會舉行了3場，第4場腰斬，餘下八場需取消。主辦單位承受經濟損失，謂本來每場票房收入1,000萬元，總計9,000萬元，安排退票和換票等亦牽涉約1,000萬元支出。

演唱會監製林浩源供稱，準備演唱會初期已打算使用LED屏幕，想做上下升降、旋轉效果。因為MIRROR有12人，原本想用12塊屏幕。到2022年5月左右舉行的一次會議中，其中一名被告說，12塊屏幕超出承重限制，加上預算會超支，最終決定懸掛6塊。另外，原本構思讓MIRROR 12成員坐吊船，沿軌道繞場一周，最終出於安全及效果等因素，構思沒有實行。案件編號：DCCC 291/2023

吳珮珊 林浩源