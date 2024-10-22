姦10歲女 獸父重囚17年

反抹黑為蕩婦淫娃 捱官斥真人渣 男點心師傅涉嫌在10多年前，在住所內多番性侵年僅約10歲的女兒，包括逼她幫他口交，以及揭起校裙強姦她，更着女兒「忍吓，好快冇事」。懷疑涉案男子否認亂倫、強姦、非禮等共10罪，案件經審訊後被陪審團裁定被告面對的10罪全部罪成，昨被高院暫委法官郭啟安重判入獄17年。法官批評被告把女兒當作性慾發洩工具，禽獸不如，更抹黑她為淫娃蕩婦，沒有悔意，認為判刑須具阻嚇性。

60歲匿名男被告，以英文字母「K.K.W.」作代號。他報稱任職點心師傅，被控一項亂倫、一項企圖亂倫、兩項強姦罪、3項非禮罪，及3項與或向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案發時段為2010年至2013年，案發地點是住所內。案件由高院暫委法官郭啟安，以及陪審團一同審理，結果被陪審團大比數裁定10罪全部罪成。

事主患創傷後壓力症 怕異性 法官昨日判刑時引述創傷報告指，Ｘ於事後患上創傷後壓力症，萌生輕生念頭及多次自殘，至今仍害怕接觸異性。法官批評被告將Ｘ當作性慾發洩工具，辜負女兒信任，為一己私慾屢次性侵，甚至抹黑她為淫娃蕩婦，行為禽獸不如，令人髮指。法官直斥被告不認罪，令Ｘ需在庭上供述經過，如在傷口灑鹽。考慮到所有因素，最終判處被告就10罪入獄17年。

控方開案陳詞指，女事主Ｘ年約10歲時，被告把她背入房，嘗試把陽具插入Ｘ下體，但不成功。之後，他用陰莖摩擦Ｘ的下體。另外，被告涉在Ｘ看電視時，摸及舔Ｘ的下體，強迫Ｘ為他口交。數日後，被告脫去Ｘ的衫褲把她強姦。過程中，Ｘ曾大叫「唔好」。到Ｘ年約13歲時，被告手揭起Ｘ校裙，強行與Ｘ進行性交。被告曾向Ｘ說：「忍吓，好快冇事」。至2021年，Ｘ把事件告知母親。被告同年被執法人員拘捕。案件編號：HCCC 48/2023