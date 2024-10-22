教大教育學士 下學年全線變雙學位

【本報訊】香港教育大學將於2025/26學年起改革教師教育課程，現有的13個5年制教育學士課程，將全線改為雙學位課程，融合幼兒教育與心理學、小學數學教育與人工智能與教育科技等與教育學士相關的非教育學位，讓矢志投身於教師行業的學生能深化既有教育主科的知識，亦可於日後將有關學問授予學生，學生亦須參與非教育學位的實習以吸取其他工作經驗。

逾半供中小學實習機會 另外，校方將為超過一半教育雙學位課程提供中、小學實習機會，畢業生可同時教授小學及中學課程。教大副校長（學術）鄭美紅表示，改革是為了回應小學課程最新發展及教育界對有關專業教師的需求，令學生有一專多長，她又指出另一個學位都是與教育學位相關的課程，並非與教育無關。

課程會維持5年制，學分要求亦一模一樣，鄭美紅指兩個學位中有學分互認的機制，相信可減輕學生的負擔，她又強調教育學士相關課程的內容不會壓縮，大學通識課內容則會減少或壓縮，另外亦可能會減少其他副修選修科的機會。

另外，教大將於2025/26學年起，開辦言語病理學及復康榮譽理學士、數碼中國文化與傳意榮譽文學士、個人理財榮譽文學士3個課程，部分課程則會加入新元素，例如競爭激烈的運動科學及教練榮譽理學士課程，將增設「數碼科技及運動」新學習領域，讓學生了解運動科學與教練、科技的應用。

教大亦將於2025年增加入學獎學金四成，總額近2,500萬元，其中包括新增文憑試「星級」獎學金，考生每考獲一星便可獲5,000元獎學金，又會增設精英運動員全額獎學金及個別課程入學獎學金。