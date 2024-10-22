資料外洩頻生 當局研修例保私隱

【本報訊】近年有多宗資料外洩事故，有議員關注數碼港事件的後續跟進及強制通報機制。當局指數碼港事件後，他們已執行指示並提升保安系統，但指相關規例20年沒有加強，正研究修例並設立強制舉報機制，又指因現時並非強制性，如發生資料外洩但仍採用自願性通報並不理想。

數碼港去年9月被黑客攻擊，1.3萬人的個人資料外洩，而數碼港被入侵8日後伺服器遭攻擊才發現問題。議員狄志遠昨在立法會政制事務委員會政策簡報會跟進相關個案。個人資料私隱專員鍾麗玲指署方會加強宣傳教育力度，現時有主動徹查230宗有關機構和網上搜集資料的事件，以及100宗資料外洩的事件。她指嚴重的個案會通報其執行過失，署方會向機構是否有改善及視察機構的安全系統，確保其安全。

她補充，現時有執行及通報的指引及提升安全指引，亦為機構提供特設培訓。她在被追問下指數碼港有執行相關通知，並加強保安措施，亦有外聘專家檢查系統。

擬要求強制通報 議員簡慧敏關注本港現時未有強制通報私隱洩漏事故的機制，指出「宜早不宜遲」，應避免未來發生類似情況。鍾麗玲指現時相關條例的罰則20年未有加強，應該研究修例並加入強制通報機制，透過直接監管資料使用者並作行政罰款。不過，她指需要就經濟環境差等因素，研究合適時機。

另外，本港完善選舉制度後已進行5次選舉，有議員指選舉電子化效果不理想，亦有議員期望設置跨境票站。當局希望在點票方面更順暢快捷，又解釋跨境票站涉及法律及操作上的問題。當局補充，明年選舉會按照法例，與選舉管理委員會商討投票時間。而去年區議會選舉有票站電子選民登記系統故障，有議員指系統在關鍵時間故障，當局須留意是否涉及外國力量。