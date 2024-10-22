醫健：成視在人：白內障蒙古小女童 術後重拾活潑好動

藉着10月是「世界視覺日」的月份，想同大家分享多一個重見光明的小故事。居於蒙古烏蘭巴托的4歲女孩Nandin-Egshiglen，被身邊的人稱為「Gunj」天空的公主。在幾個月前，父母發現這位小公主的雙眼變得混濁，對喜歡的活動失去興趣，甚至不想上學。

Nandin-Egshiglen的父母表示：「我們以為是流感造成的，但她身體康復後，她的視力仍然有問題，例如看東西時要很近距離才看得清楚。」後來，他們得知國家婦幼保健中心 （NCMCH）開展了針對兒童眼睛的保健計劃後，帶女兒來到奧比斯在當地的合作醫院，被診斷雙眼患上白內障。

在奧比斯眼科飛機醫院等候手術期間，Nandin-Egshiglen在畫畫打發時間，但她要將蠟筆放在離臉一英吋以內的地方才看到它的顏色。手術後翌日，她已經可以獨自探索我們這架飛機醫院，變得活潑好動。

Nandin-Egshiglen的母親說：「現在沒有任何事物可以阻止她去探索這個世界，對孩子來說，擁有一雙健康的眼睛十分重要，這樣他們才有機會去追求幸福的生活。」藉住世界視覺日的月份，奧比斯鼓勵大眾關注眼睛健康，定期帶小朋友驗眼，從小培養護眼的習慣。

奧比斯