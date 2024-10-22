積金局上月接619投訴 多涉僱主欠供

【本報訊】強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交文件，交代強積金制度的最新實施進度情況。文件顯示，上月積金局共接獲619宗投訴，當中589宗是針對共224名僱主作出的投訴，以僱主拖欠供款最常見，其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃。

積金局表示，今年9月共接獲619宗投訴，當中589宗對僱主的投訴，佔整體95%，其中以僱主拖欠供款最多，有568宗；其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，錄118宗；至於其他，例如沒有供款紀錄有12宗。而餘下30宗投訴，則是對受託人/中介人或與職業退休計劃等有關。

勞工處同期亦接獲112宗涉及強積金的投訴，該等投訴均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關。而在今年1月1日至9月30日期間收到479宗投訴當中，有65宗已經調停或提供意見後獲解決；287宗已轉介到勞資審裁處╱小額薪酬索償仲裁處仲裁；32宗轉介到破產欠薪保障基金；95宗個案涉及的僱員已在勞工處落案追討，正待調停結果。