遊沙頭角熱潮減 專家倡長遠規劃

【本報訊】政府催谷日夜都繽紛及盛事經濟，又要區區有打卡點，藉以吸引更多旅客。早前已有不少批評打卡點無助吸客，前食物及衞生局政治助理、現為深度遊專家的陳智遠，發現沙頭角禁區開放不到一年，原本的旅客熱潮已減退，他認為沙頭角不應僅是一個打卡點，而是要依靠那份深植於土地和社區中的文化特色，並有策略地建立特色旅遊的品牌，才能令旅客再三造訪。

整合社區文化 不只供打卡 政府在7月把沙頭角個人遊的名額提升至每日2,300個。陳智遠昨在社交平台貼文指上周末再去沙頭角帶團，但發現旅客熱潮減退。他指現時沙頭角有不少新的旅遊體驗，例如蓋紀念印、在碼頭掛魚牌等，雖然具有一定本土特色，但在推動沙頭角旅遊的發展中需要更精緻的故事敍述，以及更深刻、有人情味的體驗，不只是創造一個個打卡景點，而是要通過3至5年的長遠規劃，持續挖掘新的故事和文化，從地方營造、社區建設等方面，塑造出沙頭角專屬的旅遊品牌。更重要的是，應該跳出單一地點的觀光格局，為沙頭角建立區域連結，更好地將周邊地區的資源整合起來。

至於如何連結，他指其一是連結印洲塘的客家村和附近的其他村落，通過統一的旅遊行程和交通配套，營造更立體的文化體驗旅遊路線。他深信沙頭角的旅遊潛力在於連結荔枝窩、梅子林、谷埔、吉澳及鴨洲等客家村；其二是把沙頭角與其周邊地區的文化資源整合，成為北部都會區的「文化旅遊地圖」，成為推動未來藍綠康樂生態圈的可持續旅遊核心。

他指這張文化地圖應囊括邊境地區的特質，如中英街對岸的獨特生態、兩地交流的歷史故事及抗戰歷史遺址等文化元素，這些資源的整合與展現，能賦予沙頭角及其周邊地區更深層次的文化意義，使之成為一個充滿故事與歷史的文化寶庫，這才是未來「北部都會區」發展方向所需要的全局視野。