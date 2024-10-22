籲的士設阿拉伯資訊 再推日韓文

【本報訊】本港每日接載來自世界各地的旅客，早前發表的《施政報告》提出，為拓展來自中東及東盟的旅客，鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊。此議題掀起城中熱話，不少的士司機稱要學阿拉伯語是不可能的任務。就相關議題，運輸及物流局局長林世雄昨日在一個電台節目中表示，有關建議並非強制的士司機要學阿拉伯語，而事件引起熱議是好事，強調的士司機略懂外語可令旅客在香港感到賓至如歸。

當局指惹熱議屬好事 林世雄指，有關《施政報告》就的士司機提供阿拉伯語的建議，引起社會及業界熱烈討論十分合理，可見行業重視他們的服務。而事件經過廣泛、透徹討論以釐清細節，亦屬好事。他指有關建議並非強制的士司機要學阿拉伯語，而是鼓勵的士車隊在網頁或電召應用程式提供阿拉伯語版本。

林又指，作為好客或專業的士司機，若他們能學習數句簡單的阿拉伯語日常用語，可以彰顯香港好客之都的形象。他更透露，未來可能推展至其他熱門外語，例如日語及韓語等，讓旅客在香港有賓至如歸的感覺。