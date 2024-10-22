郵輪泊港唔夠多 當局稱天氣的錯

補鑊行動 旅業藍圖 料今年底一併公布 啟德郵輪碼頭啟用逾10年，接待郵輪及旅遊效益卻遠遠差過競爭對手新加坡，在7、8月郵輪抵達新加坡的數目較香港多。當局指本港5至8月屬於風季，很多郵輪公司未必會安排郵輪來港，但承認需要檢視更好利用郵輪碼頭的空間及如何做得更旺，料今年非本地郵輪乘客人次會較去年增長約一半。該官員又稱，郵輪旅遊發展行動計劃會與《香港旅遊業發展藍圖2.0》一併於今年底公布。

指新加坡發展早 無分旺淡季 啟德郵輪碼頭造價82億元，兩個泊位使用率一直偏低。當局的數字顯示，今年派船來港的郵輪公司達30間，較去年多67%，回復至疫情前水平。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨指本港郵輪業有分旺季與淡季，所以不能直接與新加坡比較，而本港5月至8月是風季，容易受颱風影響，郵輪公司不會冒險安排郵輪來港，指新加坡沒有相關問題，加上當地郵輪業亦早於香港發展，因此兩地的發展不同。

楊潤雄稱，當局一直沒有暫停推廣郵輪業工作，包括參與國際郵輪展覽、會議，又聯絡不同郵輪公司吸引他們派船來港，包括中途訪問香港一、兩日安排遊客上岸玩，或吸引對方以香港為母港。

政府曾承諾今年上半年公布加強郵輪旅遊經濟發展的行動計劃，但一直未見影，要延至今年底公布。楊指，郵輪為旅遊業重要一環，較適宜與《香港旅遊業發展藍圖2.0》一併於今年底公布。對於有關藍圖，他指要發掘香港特色景點，凸顯本港特色吸引旅客，並認為要與其他行業合作推出具香港特色的產品，吸引更多旅客同時帶動經濟。

詳細考慮入馬場撤年齡限制 有指政府曾與香港賽馬會商討研究放寬進入馬場年齡限制，楊潤雄承認當局曾與馬會商討，希望可以好好利用特色推動旅遊，吸引更多海外馬主帶同馬匹或其他愛好者訪港，但需要有多方面平衡。至於有否考慮撤銷18歲以下不准進入馬場的限制，他指會詳細考慮，但要實事求是，不能所有事情都毫無限制。

馬會稱，現時不少海外馬場如日本和澳洲等均容許未成年人入場，而日本東京競馬場更融入馬匹相關的教育元素，又指會積極與當局展開討論，把賽馬旅遊向前推進。