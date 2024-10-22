調查：依賴短效氣管舒張劑 增死亡風險

【本報訊】據統計，本港有超過33萬人患哮喘，不少患者發作時會使用短效氣管舒張劑（SABA）紓緩不適，但若長期過度依賴恐不利控制病情。有研究發現，近六成受訪患者過度依賴短效氣管舒張劑，入院及死亡風險更分別因而高達4倍及1.8倍，用量愈多死亡風險愈高。

SABA無抗炎 反增哮喘發作 呼吸系統專科醫生盧浩然表示，控制哮喘藥物以吸入式藥物為主，可分為兩大類，即時紓緩性藥物可用作迅速擴張支氣管，傳統處方多為短效支氣管舒張劑；長期預防性藥物的主要作用則為減少呼吸道炎症，以長遠控制病情，常見選擇有吸入式類固醇（ICS）、結合ICS及長效支氣管舒張劑（LABA）的吸入式混合型藥物。

雖然SABA起效作用迅速，但並沒有抗炎作用，單獨使用無法處理氣管炎症，有機會增加哮喘發作機會，最終導致過度依賴，形成惡性循環。所謂過度依賴SABA，即患者一年內需要使用3支或以上SABA，香港大學早前進行研究，共有17,782名12歲或以上哮喘患者參與，發現本港哮喘患者每年平均獲處方5支SABA吸入器，有59.1%受訪患者出現過度依賴情況，約30%患者更每年平均獲處方多於11支SABA吸入器，以長者情況最嚴重。研究亦發現，過度依賴SABA組別的入院及死亡風險，比沒有過度依賴的組別分別高達2至4倍及1.2至1.8倍。

全球哮喘倡議組織早年已針對哮喘治療策略更新治療指引，建議哮喘患者不再單獨使用SABA治療，並建議應首選結合吸入式類固醇的混合性氣管舒張劑（ICS-formoterol）。香港哮喘會亦作出3大建議，包括必須要跟從醫護人員指示用藥，切勿自行停藥或更改用藥劑量；其次，盡早了解吸入器使用方法，以免誤用影響病情控制；以及使用哮喘日記簿記錄個人使用SABA次數。