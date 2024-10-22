玄學家：動植物園11靈猴斷魂 經濟再陷低谷難翻身

以奇門遁甲拆解 營商格局大洗牌 香港動植物公園再有一隻隔離觀察的松鼠猴離世，累計11隻猴子接連死亡，當中部分死因與類鼻疽有關。當局指繼續會透過解剖分析牠們的死因，又透露部分猴子情況反覆，正在接受觀察及醫療程序。有玄學家指猴與「侯」相通，寓意官運亨通，本來十分吉祥，猴子身亡加上寓意今年稍後時間香港運勢會更艱難。另有玄學家直指最近正值甲戌月，辰戌沖土，令泥土病菌更惡，不幸令猴子染上，提醒大眾最近亦要小心食物安全。

本港短短一周多痛失11隻靈猴，香港動植物公園在本月13日先有8隻猴子死亡，及後再多3隻先後離世。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨晨在電台節目中表示，當有猴子身亡首日，公園已立即隔離另外兩隻猴子，並關閉有關園區。至上周三，園區再多兩隻猴子需要隔離，近幾日再有兩隻猴子死亡，當局會進行解剖等，以檢視猴子死因及是否感染類鼻疽。楊透露，部分正隔離觀察的猴子表現與平日有點異常，過去一段時間情況也有反覆，「有時可能覺得牠差一些，有時好一些」。牠們均正在接受醫療程序，會繼續觀察，期望過一段時間，猴子情況均回復正常後，當局會考慮重開有關園區。

辰戌沖土 小心食物安全 連環猴子死亡惹坊間猜測當中玄機，玄學家雲文子向本報指，牠們之死對香港年尾經濟狀況也有玄機，因猴子是傳統象徵為吉祥物，「猴」與「侯」諧音，不論在形意引動氣場，或風水物品也被廣泛應用如「馬上封侯」，「封侯掛印」，寓意官運亨通，被封為侯爵，平步青雲。不過，但猴子死亡，香港表象面臨不景氣象，以「奇門遁甲」推算「死門」臨格局「庚加辛為白虎干格，求財大凶」，申庚為猴，最旺應期為寅申相沖之時，即年底年頭農曆12月，1月之時，暗示屆時經濟會再陷入低谷。

她續指，本港年底整體經濟難有突破性的轉機，出現大洗牌格局，有更多公司，商舖結業，管理階層甚至面臨被裁員的危機。但也因此製造了一些新小本經營的商業模式，或對中層人士衍生了新的機會。

玄學家吳奇雲則表示，甲辰年本身為多事之年，10月正值甲戌月，八字上辰戌沖，尤其沖土，沖出泥土病菌「二黑」，而猴子生活在農舍之中，較常接觸泥土，因而較易染病。他又指，近期腸胃病菌亦會特別嚴重，較易染上腸胃炎，因此大眾進食需小心食物安全。

香港動植物公園連環有多隻猴子先後離奇死亡，包括3隻屬極度瀕危的棉頂狨猴。港府解剖化驗猴屍後發現，器官組織有大量類鼻疽伯克氏菌，確認牠們死於類鼻疽菌引致的敗血病，估計與園區近日因工程翻起泥土有關。