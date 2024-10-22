易通行短訊 10‧28起以「#HKeToll」發出

【本報訊】運輸署昨公布，為協助市民識別由「易通行」發出的短訊，「易通行」已登記參與通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」。由下周一（28日）中午12時起，「易通行」會以「#HKeToll」發出短訊予本地流動服務的「易通行」用戶；同時停用沒有「#」號開首的發送人名稱。

運輸署發言人表示，「易通行」自2023年5月起於政府收費隧道及青沙管制區陸續實施，至今整體運作大致暢順，駕駛人士亦已廣泛使用和熟習系統。以「#」號開首的「#HKeToll」已登記發送人名稱，有助用戶核實短訊，防範騙案及損失。

署方重申，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵進行交易。車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。市民如接獲沒有「#」號但發送人名稱疑似為「易通行」或來歷不明的短訊時，應保持警覺，切勿隨便回覆、登入可疑網站或提供個人資料，避免被引導至虛假網站進行交易。