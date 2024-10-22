無人機載貨 倡鄰近海岸線測試

【本報訊】低空經濟是全球發展新趨勢，現時內地及英美等地都在應用無人機協助物流運輸。港府亦於早前發表的新一份《施政報告》中，就發展低空經濟議題着墨較多，提出首階段以無人機運送藥物及外賣等，並初步揀選地點作試行。香港無人機總會主席楊景賞昨日出席一個電台節目時稱，無人機載貨在世界各地運行後證實可行，建議港府先揀選人流較少地點進行小範圍測試，需確保安全才考慮放寬無人機的重量上限。

楊景賞指，如今在內地、英國及美國等地，都有應用無人機協助物流運輸。當中，內地更已有300多條相關航線正投入運作，反映以無人機載貨是可行。他建議政府應揀選鄰近海岸線，或者人流較稀少的地區作為測試點，進行小範圍測試。

重量25公斤為上限 對於飛行安全性及載貨事宜，楊稱進行試飛測試後可獲取更多數據，讓市民明白無人機載貨的安全性。至於載重限制，他指以重量25公斤為上限，現時已經可載運很多種類的貨物，認為當局可逐步測試，確保安全穩定再放寬上限。