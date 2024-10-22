要聞港聞

相當於一個月工資 國泰向港員工派花紅

國泰向員工派發花紅。 國泰向員工派發花紅。
國泰向員工派發花紅。
【本報訊】國泰航空香港員工有花紅派！國泰昨向員工發信，指因應今年發展，宣布今年將向員工派發2024年酌情花紅，香港基地工作的員工，可於明年1月7日收到相等於一個月工資的酌情獎金；至於合資格的其他地區員工，其管理團隊也會提出派發今年獎金的建議安排。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc