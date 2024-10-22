相當於一個月工資 國泰向港員工派花紅

【本報訊】國泰航空香港員工有花紅派！國泰昨向員工發信，指因應今年發展，宣布今年將向員工派發2024年酌情花紅，香港基地工作的員工，可於明年1月7日收到相等於一個月工資的酌情獎金；至於合資格的其他地區員工，其管理團隊也會提出派發今年獎金的建議安排。