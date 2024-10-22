香港快運 疫後航班漸增長 今年料600萬客量

12月中旬增每周3班直飛日本靜岡 香港快運宣布，今年首9個月的航班數量按年增加超過50%，達疫情前2019年的160%，預計至今年底航班數量可達疫情前的180%。香港快運行政總裁毛潔瓊表示，今年頭9個月載客量按年增加55%，預計到今年底整體載客量將達600萬人次。她透露，聖誕及農曆新年假期的航班預訂情況理想，料載客量將按年增加30%。此外，快運12月中旬將每周開設3班來往日本靜岡的直飛航班，為該公司第11個日本航點。

與母公司國泰分工清楚 毛續稱，連同靜岡在內，快運今年新增10個航點，現有航點共31個，每周超過400對航班來往香港及亞洲航點。日本仍是最受歡迎的目的地，而東南亞地區亦有很大增長，航班量由以往的20%增至30%，近日推出的越南富國島航線，其聖誕假期的預訂率已達70至80%，反映東南亞航線深受香港市民歡迎，休閒短途旅遊的需求仍然持續。此外，今年首9個月從大灣區出發的旅客，較去年同期有雙倍增長，每4個旅客就有一個來自大灣區。

早前美國引擎製造商「普惠」生產的部分引擎有瑕疵，導致快運旗下10架A320neo飛機，有5架仍要停飛。毛潔瓊稱正擴大機隊規模，今年11月，將迎接第40架飛機，亦是第11架A321neo客機；同時亦會增加現有其他飛機的使用時數，有信心可維持運力增長。快運現時所有飛機均為窄體客機，僅適用於短途航點，問到會否拓展寬體機，飛往日本北海道等長途航點。她又指，母公司國泰航空以寬體機為主，兩者分工清楚，且目標客戶不同，暫無意拓展寬體飛機。

新行李政策令延誤大減 快運今年5月更改行李政策，推出4個票價類別，其中「輕便飛」及「隨心飛」只可攜帶一件隨身物品，且必須放入前方座位下方引起爭議。毛表示，政策旨在提供更多票種選擇，減少因整理隨身行李引起的延誤；新政策推出至今，已有超過一半乘客選擇輕便飛及隨心飛，而因處理旅客登機行李造成的航班延誤，亦由以往平均每月超過1,000分鐘，大減至現時的100分鐘。她強調，新政策並非變相加價，而疫後票價一直正常化，今年首9個月的票價按年有25%的回落，料明年票價相對維持穩定。

人手方面，快運早前宣布，今年將聘500名機師及空中服務員。毛指，現已招聘450人，形容進度良好，符合預期，有信心完成目標，料到年底機組人員的人數接近1,200人。她續指快運現時有超過400名機師、近700名空中服務員，當中15%空中服務員來自內地，近20%來自亞洲其他地區。

此外，香港快運12月17日起開通香港直飛日本靜岡航線，每周3對航班，為本港首條直飛靜岡的航線，昨日傍晚起開售，票價低至110元。同時，快運亦推出限時全新飛行套票，88元起即可購買兩套來回機票，目的地包括日本、南韓、越南、馬來西亞、內地等30個航點自由配搭，每程票價低至22元；今晨11時開售，旅遊時間由下月起至明年11月。

毛潔瓊