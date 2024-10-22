團體斥簡樸房本末倒置 愈住愈差

【本報訊】政府於最新一份《施政報告》公布將取締劣質劏房，並將日後合規的劏房正式命名作簡樸房。有關注劏房的團體昨連同數名劏房戶回應建議，租住工廈劏房的老翁直指即使現有居所合乎簡樸房標準，仍因本身已不合法會被取締，將無處容身。團體亦關注基層若不能負擔簡樸房租金，被迫搬遷到更狹窄的床位住，狠批新措施本末倒置，令基層戶愈住愈差，促當局同步訂立起始租金。

憂基層被迫搬遷住床位 現時以每月2,900元租住工廈劏房的譚先生坦言，現居單位不合法，故即使規格符合「簡樸房」標準，亦料將被取締。已退休的他並無收入，憂慮日後住所被取締後，難以負擔租金較高的單位，盼政府能提供租金津貼，以及在原區安置。另一劏房戶戴先生，同樣居於工廈劏房達9年，他與太太居於僅50呎的劏房單位，需要共用廚廁，屬於需取締單位，惟工廈單位無法登記，隨時會被取締，亦不知何時會被業主趕走，盼政府提供安置及津貼。

葵涌劏房街坊會成員戴朗達促請政府，為受影響住戶提供6個月的過渡性租金津貼。組織亦建議政府考慮將各區「較不受歡迎的公屋空置單位」作安置選項，又籲當局在年底諮詢期期間，派員落區與劏房戶對話，實實在在了解他們的真正訴求。另一成員潘詠珊就憂慮劏房業主將改裝單位的成本轉嫁至租客，指未來不能負擔高昂租金的劏房住戶，就只能租住環境更惡劣的單位，例如床位。盼當局在取締劏房的同時，需同步訂立起始租金，避免保障居民愈住愈差。