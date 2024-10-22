要聞港聞

團體斥簡樸房本末倒置 愈住愈差

葵涌劏房街坊會促政府訂立起始租金及為受影響劏房戶提供租金津貼。 葵涌劏房街坊會促政府訂立起始租金及為受影響劏房戶提供租金津貼。
葵涌劏房街坊會促政府訂立起始租金及為受影響劏房戶提供租金津貼。
【本報訊】政府於最新一份《施政報告》公布將取締劣質劏房，並將日後合規的劏房正式命名作簡樸房。有關注劏房的團體昨連同數名劏房戶回應建議，租住工廈劏房的老翁直指即使現有居所合乎簡樸房標準，仍因本身已不合法會被取締，將無處容身。團體亦關注基層若不能負擔簡樸房租金，被迫搬遷到更狹窄的床位住，狠批新措施本末倒置，令基層戶愈住愈差，促當局同步訂立起始租金。
憂基層被迫搬遷住床位
現時以每月2,900元租住工廈劏房的譚先生坦言，現居單位不合法，故即使規格符合「簡樸房」標準，亦料將被取締。已退休的他並無收入，憂慮日後住所被取締後，難以負擔租金較高的單位，盼政府能提供租金津貼，以及在原區安置。另一劏房戶戴先生，同樣居於工廈劏房達9年，他與太太居於僅50呎的劏房單位，需要共用廚廁，屬於需取締單位，惟工廈單位無法登記，隨時會被取締，亦不知何時會被業主趕走，盼政府提供安置及津貼。
葵涌劏房街坊會成員戴朗達促請政府，為受影響住戶提供6個月的過渡性租金津貼。組織亦建議政府考慮將各區「較不受歡迎的公屋空置單位」作安置選項，又籲當局在年底諮詢期期間，派員落區與劏房戶對話，實實在在了解他們的真正訴求。另一成員潘詠珊就憂慮劏房業主將改裝單位的成本轉嫁至租客，指未來不能負擔高昂租金的劏房住戶，就只能租住環境更惡劣的單位，例如床位。盼當局在取締劏房的同時，需同步訂立起始租金，避免保障居民愈住愈差。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc