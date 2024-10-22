適應期已過 執法重點瞄準源頭供應

【本報訊】首階段「走塑」適應期昨日結束，即棄膠刀叉匙等將受管制。環保署副署長鄭健接受電台訪問表示，在首階段「走塑」適應期後，署方仍會大力推動宣傳教育，執法重點將優先在源頭供應層面着手，會首先從巡查適應期內仍未合規的零售店舖開始，確保售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品，若商戶仍有未用完的即棄膠刀叉匙等受管制物品存貨，可考慮與供應商商討回收及外銷、或聯絡相關塑膠回收商作回收及再造處理。

鄭續稱，在首階段適應期，連鎖食肆反映有80%外賣顧客選擇不需要外賣餐具，約有30%餐廳不再提供任何外賣餐具。署方根據業界資料粗略估算，過去半年飲食界減少使用逾3,000萬套即棄餐具。至於各行業「走塑」效果，鄭指當中酒店業成效非常好，已走在國際前沿，業界反映過去半年減少即棄塑膠產品約80%。而在零售業方面，市面已停用即棄雨傘袋，節慶時亦罕見有人使用螢光棒、派對帽等，「走塑」文化正慢慢形成。

第二階段「走塑」未有時間表 至於第二階段「走塑」何時實施，目前未有時間表，會再視乎社會接受程度、有無適合替代品、國際「走塑」趨勢等因素，再作決定。

綠領行動總幹事何漢威則指出，不少人轉用紙製或軟木等製成的非塑膠即棄餐具，仍會對環境造成破壞，期望政府再加大宣傳教育，推廣使用可重用餐具，並在法例適應期後加強執法。但他認同整體港人的走塑意識已有所提高，餐廳食肆在過去半年陸續棄用即棄塑膠餐具。