「最後一日」趕掃貨 即棄餐具店旺場

【本報訊】食肆被禁提供塑膠即棄餐具外，零售店亦禁售相關塑膠產品。售賣即棄餐具用品店昨日異常暢旺，眾多市民一包兩包買走膠飲管等。有買家坦言趁最後一日來買，打算外出用膳時使用，亦會把部分用作留念。商家則指受管制餐具倉存已清得七七八八，剩下會自用或轉贈老人院等，又引述環保署指巡查發現違規銷售時，會每款逐一定額罰款。

膠匙實淨 「用剩幾隻留念」 記者分別前往3間售賣快餐用品店，打算購買膠飲管等的市民接踵而來，其中一間每10分鐘有約4個至5個人查詢及選購。馮先生表示，雖然家中有金屬可重用匙羹，但間中外出時仍會使用即棄餐具，膠匙羹較實淨好用，又笑言買來當紀念品，「用剩幾隻留念」。

膠袋店主張健龍表示，大部分膠叉、匙羹均已沽清，發泡膠餐具亦只剩小量杯，以及兩、三箱一向銷量不佳的豉油碟。至於膠飲管，他提到只剩數十包，賣不完的產品會待開派對時自用、捐贈予老人院，或回收循環再造。張提到，近期來購物的已並非食肆「生意客」，較多家庭客，購買數量不多，料打算買來在過時過節、野餐開派對使用。他提到餐廳大多都轉訂替代餐具，「佢想買膠嘅我都叫佢唔好」，以免用剩造成浪費。

替代餐具物料較貴增成本 他又引述環保署指，未來當發現店舖違例銷售受規管餐具，將會按每款逐一定額罰款，即同一時間銷售膠飲管、刀、叉及匙羹，將會收到至少4張告票且「並無優惠」，與官方對外說法有出入，感到十分混亂。

至於替代餐具價格方面，他坦言陸續有新供應商加入競爭下，來貨價雖然稍降，但與膠餐具仍有一段距離，認為始終生產物料上較貴，並舉例指水性塗層來貨價已相等膠餐具售價，料成本定必大增。

另外，在長沙灣售賣快餐用品的劉太表示，由於去年底已沒採購受管制餐具，至今倉存已所剩無幾，毋須減價清貨，其中膠飲管已全數沽清。