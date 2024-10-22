木刀包膠假「走塑」自欺欺人原地踏步

全面路線圖未睇到 食店猛清貨尾迎倒數 實施首階段「走塑」已經半年，適應期昨日結束，即今日需全面使用替代餐具，淘汰膠餐具。本報巡視深水埗及長沙灣一帶食肆，普遍已轉用非塑膠替代餐具，如紙匙、紙飲管等。不過有環團巡查發現，仍有14%餐廳提供膠飲管，尤其有一間連鎖餃子店情況最嚴重，堂食仍提供即棄膠飲管、膠匙、膠杯及膠杯蓋。本報記者實測亦發現同樣情況。團體促請港府加強執法及巡查，又籲盡早公布全面「走塑」路線圖。

本報記者昨到深水埗及長沙灣一帶視察，先到一間被環團不點名指情況最嚴重的連鎖餃子店用膳。該店午飯時段坐滿人，不止外賣，連堂食均提供膠匙羹、膠飲管，連同膠套，吃一餐至少生產5件塑膠垃圾。用膳期間，職員間中會補充新的紙飲管。她們向記者透露，昨晚關門後便會收起受管制膠餐具，今天不會展示及提供，現時只是清貨尾。另一椰汁飲品店店員亦向記者稱膠飲管只會最後於昨日使用。

堂食竟供膠飯盒 環團促制止 綠領行動於過去的9、10月，巡查港九新界多區共157間大小型餐廳，發現最嚴重的違規情況是即棄膠飲管，總共有22間餐廳食肆違規，於堂食提供塑膠飲管，佔調查餐廳中的比例的14%，更包括連鎖式集團餐廳。團體指違規情況並不理想，相信個別餐廳是為了把存貨用盡。調查又發現，有多達9間餐廳，即5.7%的餐廳在堂食時，提供即棄塑膠杯、膠蓋，其中不少違例的涉及預製飲品，即餐廳預先用膠膜封好飲品。調查另發現有3間堂食提供膠飯盒及飯盒蓋。團體促港府加以制止這種違規的情況和灰色地帶。

綠領行動又發現有木刀以膠套包裝，綠領行動總幹事何漢威質疑「咁樣仲係咪走塑？」，形容塑膠一加一減只是「打咗個和」。何又稱留意到供應商仍有膠飲管存貨未用盡，認為環保署可協調轉交予豁免機構，例如老人院供長者使用。

籲加強宣傳「重用代替即棄」 團體強調，現時普遍餐廳都集中使用替代物料方案，即紙飲管、木餐具，並沒真正源頭減廢，港府亦沒有大推自備餐具，或協助餐廳使用可重用或租借餐具等方案，呼籲港府未來加強宣傳「重用代替即棄」，而非將即棄廢物轉移。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在今年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具，即膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。膠杯、碗及飯盒則可繼續銷售及食肆外賣提供，堂食則被禁用。

連鎖餃子店堂食均提供膠餐具，吃一餐至少生產5件塑膠垃圾。（陳德賢攝） 何漢威