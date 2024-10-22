啟德體育園下周起辦多場測試賽

【本報訊】啟德體育園預料明年首季正式開幕，預計整體工程將於今年底大致完成。政府計劃在本月底起會舉行多場測試賽，測試場地運作及人流管制，會由幾千人開始參與逐步增至約5萬人，首場本地足球測試賽將於下周日上演，約有1,000名觀眾參與。

參與人數逐步增至5萬 文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在電台節目上表示，預計體育園整體工程將於年底大致完成，並會陸續舉辦多場測試賽測試場地運作，包括人流疏散安排，最初會由幾千人開始測試逐步增加至5萬人，預料正式開幕前，將累計多達20萬人次參與各項測試賽和演練。

由於主場館涉及5萬名觀眾，他認為要小心處理人流安排，例如散場時人流走向、鐵路安排等，又表示部分活動可能有較多長者及小朋友參與，當局會檢視不同方案。另外，當局希望透過演練和測試賽，測試賣票、入場、實名制驗票等方面運作，令開幕時可以真正運作暢順。

首場足球測試賽將於下周日上演，而不同測試賽日後亦會陸續舉行，包括下月會有欖球賽、12月於室內場館及明年1月在主場館亦會有其他測試賽。